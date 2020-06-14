الامارات | دوام مكتبي كامل العدد لموظفي "إقامة دبي" بدءأً من اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن دوام مكتبي كامل العدد لموظفي "إقامة دبي" بدءأً من اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، دوام كافة موظفيها مكتبياً اليوم، بنسبة 100%، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأكدت الإدارة حرصها على تسخير كافة الطاقات والإمكانيات لفحص الموظفين العائدين لمقر العمل وذلك من خلال توفير مركز طبي مجهز يتمتع بكفاءة عالية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على كافة الموظفين والعاملين في الإدارة، ويأتي هذا كخطوة مهمة لضمان سلامة الجميع و التأكد من خلو الموظفين من المرض. كما يأتي ذلك وحرصاً من الإدارة على اتباع دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة على اتخاذ التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد -19).

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وقالت الإدارة أنها خصصت فريق من الموظفين المتطوعين للنزول ميدانياً على الإدارات والأقسام لزيادة الوعي بأهمية اتباع الارشادات والتعليمات الصادرة من من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي كتأكيد على التزامهم باستخدام كمامات الوجة وارتداء القفازات واتباع قواعد التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترين ، وعدم التصافح بالإيادي وغسل اليدين باستمرار.

ودعت الإدارة كافة الموظفين والعاملين على ضرورة اتباع التعليمات التي تعتبر أهم المقومات التي ستساعد على عودة الحياة لطبيعتها في أقرب وقت. وعدم التساهل في الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة في منع انتشاء الوباء.

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