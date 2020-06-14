الامارات | "التحكم والسيطرة" يحدد 16 إجراءً لحماية القاطنين مع مرضى كورونا خلال العزل المنزلي

شكرا لقرائتكم خبر عن "التحكم والسيطرة" يحدد 16 إجراءً لحماية القاطنين مع مرضى كورونا خلال العزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بدبي، 16 إجراءً إرشادياً، للأفراد القاطنين مع مرضى كورونا المعزولين منزلياً ومقدمي الرعاية لهؤلاء المرضى لتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

وأوضح المركز في دليل إرشادات العزل المنزلي خلال جائحة كورونا أنه إذا ثبتت مخالطة أحد الأفراد في المنزل للمريض، وذلك من خلال التواجد على مقربة من الحالة المؤكدة بمسافة أقل من مترين لمدة تزيد على 15 دقيقة، وذلك قبل يومين من ظهور الأعراض على الحالة المؤكدة، أو خلال فترة المرض، ينبغي أن يدخل الشخص في فترة حجر صحي مدتها 14 يوماً، والالتزام بكافة الإجراءات الخاصة بالحجر خاصة عدم مخالطة الآخرين.

ويجب على الأفراد القاطنين مع المريض البقاء في غرفة مختلفة ومنفصلة عن المريض، وأن يكون عدد مقدمي الرعاية للمريض محدودًا، وأن يكون مقدم الرعاية في صحة جيدة وليست لديه أمراض مزمنة أو مناعة ضعيفة.

وأكد المركز أنه يجب على الأفراد القاطنين مع المريض مراقبة الأعراض التي قد تطرأ عليهم، وفي حال ظهور الأعراض بما في ذلك الحمى والسعال والتهاب الحلق وضيق التنفس أو أية أعراض أخرى ذات صلة، يجب الاتصال بالخط الساخن لهيئة الصحة بدبي 800342 وعند الاتصال، يجب على المتصل إبلاغ المعنيين في الطوارئ بأن هناك مريض كوفيد 19متواجد في العزل المنزلي.

وشدد المركز على استخدام الكمامة الطبية عند وجود أشخاص آخرين، أو عند تقديم الرعاية، أو عند حضور فريق الرعاية الصحية، كما يجب غسل اليدين بشكل مستمر وشمولي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وتجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدي غير مغسولة، مع ضرورة غسل اليدين دائماً قبل ارتداء القفازات والكمامات وبعد خلعها.

وأشار المركز إلى ضرورة ارتداء الكمامة الطبية والقفازات عند التواجد مع المريض في نفس الغرفة، كما يجب إحكام تغطية الأنف والفم، والتخلص من الأقنعة الطبية والقفازات ذات الاستعمال لمرة واحدة بعد الاستخدام مباشرة، والمحافظة على نظافة اليدين قبل وبعد إعداد الطعام، وقبل تناول الطعام، وبعد استخدام الحمام، وبعد خلع الكمامات الطبية، والقفازات الطبية، وكلما بدت اليدين متسختان، وإذا لم تكن الأيدي متسخة يمكن استخدام المطهر الكحولي، وغسل الأيدي المتسخة بالماء والصابون ، وعند غسل اليدين بالماء والصابون، يفضل استخدام مناشف ورقية يمكن التخلص منها لتجفيف اليدين، وإذا لم تكن متوفرة، يمكن استخدام مناشف قماش نظيفة وأهمية استبدالها بشكل متكرر.

وأوضح المركز أنه يجب تنظيف الأسطح في المناطق المشتركة مثل مقابض الأبواب والصنابير والمقاعد يوميًا، بارتداء القفازات التي تستخدم لمرة واحدة، وباستخدام مطهر منزلي أو محلول مبيض مخفف مثل (إضافة ملعقة كبيرة من المبيض إلى 4 أكواب من الماء) والتأكد من أن المساحات المشتركة جيدة التهوية.

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وقال المركز أنه يجب غسل الملابس جيدًا، حيث يجب فصل جميع ملابس الشخص الذي يتعامل مع المريض بشكل مباشر، في سلة منفصلة، وغسلها وتعليقها للتعرض للشمس بشكل منفصل عن بقية ملابس الأشخاص القاطنين معه، ومن الممكن أيضاً الاستعانة بمغاسل الملابس المتخصصة لغسل المنسوجات الملوثة، والمعتمدة من قبل بلدية دبي، ويمكن اختيار المغسلة من خلال الرابط https://www.dm.gov.ae/health-safety-approved-list/ ، أو بالتواصل مع غرفة عمليات بلدية دبي من خلال الهاتف 0585758871.

وذكر المركز أنه يجب التخلص من العناصر الملوثة بوضع جميع القفازات المستخدمة مرة واحدة والكمامات الطبية وغيرها من العناصر الملوثة في سلة نفايات منفصلة ومحكمة الإغلاق، قبل التخلص منها مع النفايات المنزلية الأخرى، ويجب غسل اليدين فورًا بعد التعامل مع هذه الأشياء.

وحول تغذية المريض قال المركز أنه من الممارسات الجيدة، تقديم وجبات للمريض عن طريق تركها عند باب غرفة المريض دون أي احتكاك مع بقية الأفراد القاطنين معه، ويجب على جميع الأفراد القاطنين معاً البقاء في المنزل دون استقبال أي زائر، وبعد انقضاء مدة العزل المنزلي، يجب إجراء تعقيم شامل للمنزل، ويمكن طلب خدمات التعقيم من إحدى الشركات المعتمدة من قبل بلدية دبي.

وحذر المركز من ارتكاب أي مخالفات وأن هناك مسائلة قانونية، حيث يتوجب على جميع الأفراد الالتزام بالإجراءات الاحترازية لكوفيد19، ويتم تطبيق سياسات فرض المخالفات والغرامات في حال عدم الالتزام، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة ضبط مخالفات التدابير الاحترازية، والتعليمات، والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقرار النائب العام رقم (38) لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية.

وأوضح المركز أن قرار النائب العام ينص على: غرامة قيمتها 50,000 درهماً نظير مخالفة قرار الاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين في حالة رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم رغم إخطارهم بضرورة ذلك، ويجوز للمختصين الاستعانة بالسلطة العامة لتنفيذ هذا القرار، وغرامة قيمتها 50,000 درهم مقابل عدم الالتزام بتعليمات الحجر المنزلي حسب الإجراءات الصحية، أو الامتناع عن تنفيذها.

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