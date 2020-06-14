بلدية مدينة أبوظبي تركب مبردات مياه ومقاعد وطاولات جديدة في حدائق ومنتزهات الشهامة

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الشهامة، أعمال تركيب كراسي حدائق ومبردات مياه وسلال مهملات في عدد من الحدائق والمنتزهات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركز في الرحبة والباهية والشهامة والسمحة، ومنتزه ياس، وذلك بهدف توفير بيئة ترفيهية مناسبة لزوار المنتزهات والحدائق وتلبية احتياجاتهم، وتعزيز جودة مرافق وأصول البنية التحتية بالخدمات العصرية، وكذلك الحفاظ على المظهر الحضاري الذي تتمتع به حدائق ومنتزهات أبوظبي.

وتضمنت الأعمال تركيب عدد من الكراسي والطاولات وسلال المهملات في حدائق: الرحبة، والباهية، والشهامة، حيث تم تركيب 10 طاولات بمقاعد خشبية ذات أرجل معدنية (أربع مقاعد مع كل طاولة) في حديقتي الرحبة والشهامة 3، وكذلك تركيب 21 سلة مهملات في حديقة الباهية، كما تم تثبيت المقاعد والسلال على قواعد خرسانية تتوافق مع المواصفات المعتمدة لدى بلدية مدينة أبوظبي.

كما تم تركيب 18 مقعداً و20 سلة مهملات في منتزه ياس، بالإضافة إلى تركيب 20 براد مياه موزعة على حدائق: الرحبة، والباهية، والشهامة 1، والشهامة 2، والشهامة 3، وحديقتي السمحة، حيث تتميز البرادات بشكل تراثي أنيق وتتوافق مع المواصفات المعتمدة لدى بلدية مدينة أبوظبي.