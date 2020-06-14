لولا الكورونا لما تم التركيز و معرفة التعليم عن بعد

اكدت وليد ابو شقرا خبير التعليم الدولى انه لولا ازمة الكورونا التى اصابت العالم و مصر لما تم التركيز و معرفة التعليم عن بعد رغم ان مدارسنا متخصصة فيه عالميا و لدينا خبراء من افضل خبراء العالم فى هذا المجال .
و اضاف ابو شقرا لبرنامج " الحكاية مع عمرو اديب " الذى اذيع منذ قليل ان مصر تحتاج الى عدة متطلبات لكى تتقدم فى التعليم عن بعد منها تقوية شبكة الانترنت و السرعة فى ايجاد تشريع للتعليم عن بعد و تابلت لكل طالب و تدريب المدرسين على كيفية التعليم عن بعد .
و اشار الى ان المستقبل يتجه الى التعليم عن بعد فى ظل تكرار الازمات و التى يمكن ان تحدث لأكثر من مرة و هذا يجعلنا دائما نكون مستعدين و متطورين تكنولوجيا .. و هذا ما جعلنا ان نعقد شراكة مع اهم جامعات فى امريكا منها جامعة ولاية اريزونا و هى الاولى فى الابداع على مستوى العالم .
اكد ابو شقرا ان برامجنا معتمدة فى مصر و العالم حيث اننا نعمل فى التعليم فى اكثر من دولة منها مصر و دبى و قبرص و ابو ظبى و لبنان و هونج كونج و امريكا .. مشيرا ان هناك اتفاق مبدئى مع جامعة الدول العربية كان سيتم مناقشته مع وزراء التعليم العرب فى ابريل الماضى لولا ازمة كورونا التى اجلته و كان من اجل تحسين التعليم فى مصر و الوطن العربى .
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