شراكة بين هانيويل وSAP لتطوير أداء المباني

أعلنت شركة هانيويل (المسجلة في سوق نيويورك للبورصة تحت رمز HON) عن الوصول إلى اتفاق شراكة مع شركة ساب (SAP) لتوفير حلول سحابية مشتركة تعتمد على برنامج "هانيويل فورج" لإدارة الأداء المؤسسي، وعلى منصة ساب السحابية التي تقوم بتبسيط ودمج البيانات التشغيلية والبيانات لدعم اتخاذ القرار بشكل أفضل وزيادة الكفاءة.

وسيكون تركيز هذه الحلول المشتركة على الشركات في قطاع العقارات في المقام الأول، حيث سيحتاج أصحاب المباني للحصول على بيانات من مصادر متنوعة التي لم يطرأ عليها أي تعديل، الأمر الذي يجعل من جمع هذه البيانات عملية صعبة لتحديد الكفاءة والاستفادة الحقيقية من هذه البيانات من أجل أصولهم.

ويسهم دمج برنامج "هانيويل فورج" الخاص بالمباني ذات التحكم الذاتي مع الحلول التي توفرها منصة ساب السحابية بدعم حلول القطاع العقاري، حيث سيعزز الاندماج الجديد على قدرة مديري المرافق وأصحاب المباني من إعادة توظيف أصولهم لتحقيق كفاءات مالية وتشغيلية جديدة، إلى جانب المساعدة في تحسين تجربة المستأجر، حيث تدعم حلول "هانيويل فورج" القدرة التحكم الذاتي بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بإجراء التعديلات المطلوبة على عمليات الصيانة والراحة والاستدامة.

وتعتمد إدارة المباني في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19) والأزمة الاقتصادية الناجمة عنها، بشكل كبير على اتصالها بالأنترنت، حيث بات أصحاب المباني يعتمدون على مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة لتحقيق معايير السلامة وتقليل البصمة الكربونية مع توفير في الطاقة، ومن خلال الوصول اللحظي لهذه المؤشرات، ستساعد هذه الحلول المشتركة أصحاب المباني على تحسين عمليات التحقق من العمليات وأهدافها الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة وبالتالي تقليل ساعات الصيانة، فعلى سبيل المثال، من المعروف أن نسبة الاستهلاك لعملية التدفئة والتهوية والتكييف تبلغ 35% من إجمالي استهلاك المباني التجارية، وباستخدام هذه الحلول المشتركة يمكن أن تنخفض إلى 23% من تكاليف الطاقة.

بهذه المناسبة، قال داريوس أدامسزيك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هانيويل: "يواجه أصحاب المباني في الوقت الراهن صعوبة في الحصول على بيانات لحظية للتحقق من مستوى الكفاءة والاستفادة المثلى من الأصول، ويسهم التعاون بين هانيويل وساب في توفير رؤى تحليلية عن جميع أجزاء المباني، لتوفر صورة أوضح لعملائنا عن إمكانية الاستفادة القصوى من أداء المباني وتخفيض البصمة الكربونية بما يتناسب مع تحقيق أهداف الاستدامة والترشيد في استهلاك الكهرباء، بما يعزز من تجربة المقيمين وزوار المباني".

وأضاف أدامسزيك: "إن إتاحة هذه المعلومات بسهولة ستسمح لعملائنا من إضافة قيمة أكبر لأعمالهم من خلال سعيهم إلى تعزيز الاستدامة لديهم، مما يشكل عمل جذب أكبر لعملائهم والمستأجرين".

من جانبه، قال كرستيان كلاين المدير التنفيذي لشركة ساب: "تسهم هذه الشراكة في تغيير مشهد إدارة العقارات الرقمية الذكية، إذ يمكن استفادة العملاء من ميزة العرض الشامل الفردي التي توفرها لوحة التحكم الخاصة بنا، كما يمكن للشركات من خلال إضافة أدوات " كوالتريكس" إلى جمع البيانات الخاصة بانطباع الموظفين لتوفير تجربة متميزة ومتكاملة لهم، وتحسين إنتاجية جميع المتواجدين في المبنى، فضلاً عن رفع الأداء لجميع الأصول لديهم".

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وتابع كلاين: "تدعم حلولنا المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات دور مديري المباني في اتخاذ القرارات للاستخدام الأمثل ضمن المكاتب وتعديل أصولهم بحسب الظروف الاقتصادية والبيئية والتنظيمية المتنوعة والمحيطة بهم".

تتميز هذه الحلول المشتركة بين شركتين هانيويل وساب بسهولة الوصل إلى مجموعة من واسعة من البيانات العقارية اللحظية بما فيها أداء الطاقة، والأمن، والصيانة، والإيجار، والضرائب، والموقع، وشروط الإيجار، وغيرها من التكاليف المتعلقة، كما تشمل الحلول:

· لوحات تحكم محددة مسبقاً وقابلة للتوسع تجمع بين مؤشرات تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التشغيل، ومعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

· رصد وخفض إنفاق الطاقة السنوي، من خلال تقليل البصمة الكربونية وزيادة كفاءة الطاقة، إلى جانب تقليص ساعات الصيانة

· أسلوب متناسق لإدارة البيانات مما يسمح إلى ربط البيانات الصادرة عن تقنيات هانيويل مع البيانات العقارية والمالية الصادرة عن ساب

· الجمع بين مؤشرات الأداء الرئيسية للراحة البشرية ومؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالتجربة