الأمم المتحدة تُسمّي شركة "هوتيل داتا كلاود" الناشئة في دبي كإحدى الشركات الرائدة في مجال الانتعاش السياحي ما بعد كوفيد-19

ختارتْ منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) رسميًا شركة "هوتيل داتا كلاود" (Hotel Data Cloud) الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة والحائزة على الجوائز لتكون إحدى "الحلول العلاجية للسياحة"، حيث تفوّقتْ شركة "هوتيل داتا كلاود" على أكثر من 1,000 شركة منافسة من أكثر من 100 دولة، وحصدتْ الاعتراف بوصفها الشركة الناشئة الأكثر ريادية في الشرق الأوسط في مجال تقديم الحلول للتخفيف من أثر كوفيد-19 على قطاع السياحة.

وفي الواقع، تُعدّ السياحة القطاع الاقتصادي الرئيسي الأكثر تضرّرًا بسبب كوفيد-19، مع خسارةٍ تُقدّر بنحو 60٪ إلى 80٪ من عدد السياح الدوليين، أي ما يعادل خسارة 850 مليون إلى 1.1 مليار سائح. ومن أجل استعادة ثقة المسافرين وتحفيزهم على تنشيط السياحة، بدأتْ شركة "هوتيل داتا كلاود" برنامج الجهوزية لكوفيد-19، والذي يُغطّي تسعين سِمة، حيث يمكن للفنادق الآن إعادة التواصل مع المسافرين من خلال الإعلان عن معايير السلامة وبروتوكولات النظافة الصحية المطوّرة، وتدابير التباعد الاجتماعي وغيرها الكثير، وذلك من خلال إيصال هذه المعلومات إلى المسافرين المحتملين، ومواقع الحجوزات عبر الانترنت، وقواعد بيانات وكلاء السفر، في الوقت الفعلي.

وفي هذا السياق، قالتْ ناتاليا بايونا، كبيرة خبراء الابتكار والتحوّل الرقمي في منظمة السياحة العالمية: "نُعدّ السياحة المحرّك الرئيسي للنمو الاقتصادي، كما أنّ إعادة بناء الثقة من خلال الانفتاح والشفافية مع المسافرين هي عاملٌ حاسمٌ لاستئناف السياحة على مستوى العالم. ومن المُشجّع أن نرى شركة "هوتيل داتا كلاود" وهي ترقي إلى هذا التحدي وتُقدّم حلًا سيُمكّن الفنادق من إعادة بناء ثقة العملاء من خلال مشاركة السِّمات والخصائص الحيوية التي تُؤثّر على اتخاذ قرارات السفر".

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تُقدّم شركة "هوتيل داتا كلاود" قاعدة بياناتٍ عالميةً ومركزيةً للمحتوى الوصفي للفنادق، حيث تنشر بياناتها إلى مئات شركاء الحجوزات، وتضم السِّمات والخصائص الجديدة التي تُوفّرها الشركة جميع العوامل المتعلقة بكوفيد-19 التي يأخذها المسافرون بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرار الحجز. ويمكن للفنادق الآن مشاركة تدابير الصحة والسلامة الخاصة بها بكل يُسر وسهولة من خلال إنشاء ملف تعريفي في قاعدة بيانات شركة "هوتيل داتا كلاود" واستكمال القسم الخاص بالجهوزية لكوفيد-19، والذي ستتم بعد ذلك مشاركته تلقائيًا والوصول إليه مجانًا من قبل أية شركة سفر، ومجلس سياحة، ووكالةٍ حكوميةٍ، ومؤسّسات أخرى عبر تغذية بيانات شركة "هوتيل داتا كلاود".

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال كيفين تشوك، المؤسّس المشارك والشريك الإداري لشركة "هوتيل داتا كلاود": "نحن فخورون ومسرورون بالتقدير الذي تحظى به جهودنا التي نبذلها من أجل إعادة بناء قطاع السياحة. ومن خلال الاستفادة من تقنيتنا، يمكن للفنادق الآن مشاركة المعلومات المهمّة بكفاءة، بحيث يمكنها طمأنة المسافرين على سلامتهم عند حجز إقامتهم القادمة بكل ثقة".

والجدير بالذكر أن جريجور آمون وكيفين تشوك قد أسّسا شركة "هوتيل داتا كلاود" في عام 2016، وهي تمتلك حاليًا محفظةً تضم أكثر من 11,400 فندق في 153 دولة. وقد أنهتْ الشركة جولتها الأولى من التمويل الأولي بعد أن ح