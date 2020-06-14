الامارات | "حمدان التعليمية" تدرب الموهوبين والفائزين بجائزتها افتراضياً

شكرا لقرائتكم خبر عن "حمدان التعليمية" تدرب الموهوبين والفائزين بجائزتها افتراضياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز سلسلة ورش تدريبية عن بعد باستخدام تقنيات التواصل الحديثة بهدف مواصلة برامج التدريب لأعضاء رابطة الفائزين بجوائز المؤسسة والطلبة الموهوبين ونشر المعارف والممارسات التعليمية والابتكارية المميزة خلال أزمة انتشار وباء فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد.

وشارك في سلسلة ورش العمل أكثر من 90 من أعضاء رابطة الفائزين بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز اضافة الى الطلبة الموهوبين وأولياء الأمور والتربويين، وتضمنت السلسلة موضوعات مختلفة في مجال تخطيط الأهداف وتخطي الحواجز وصناعة الفوز والتعريف بمختبر "فاب لاب" الإمارات، وبمقياس حمدان للموهبة ومجموعة الأدوات المستخدمة في تحديد الطلبة الموهوبين، وعدد من الموضوعات التي تتعلق بالتصنيع الرقمي والروبوتات.

وقال نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام للمؤسسة، الدكتور جمال المهيري: "إن سلسلة ورش العمل التدريبية مبادرة رائدة تعكس مدى حرص المؤسسة على استكمال رسالتها التعليمية والتدريبية عن بعد وتوظيف تكنولوجيا التواصل لمواصلة جهود المؤسسة وفق أعلى المعايير العالمية".

وأضاف: "نعمل في مؤسسة حمدان وفق منهجية متطورة وفكر تعليمي سباق من أجل التحلي بالجاهزية الكاملة للتعامل مع مختلف الظروف لاستكمال جهودنا التدريبية والتعليمية في كل الأوقات. وقد أثبتت سلسلة ورش العمل الأخيرة نجاح رؤيتنا في ضرورة دمج كل الطلبة وأعضاء رابطة الفائزين بجوائز المؤسسة ضمن منظومة تعليمية متكاملة تراعي الوضع الراهن مع عدم الإخلال بمنظومتنا التعليمية".

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وتابع المهيري: "إن الوضع الراهن على الرغم من سلبياته المتعددة إلا أنه يحمل في طياته الكثير من الفرص، حيث سيكون هناك دافع لنا من أجل استمرار تطوير برامج التعليم والتدريب عن بعد، والارتقاء بتكنولوجيا التواصل الداخلية من أجل تعزيز جاهزيتنا لأية متغيرات في المستقبل، بالإضافة إلى توسيع شبكة تدريبنا لتضم أكبر عدد من الطلبة المتميزين والموهوبين من مختلف أنحاء الدولة".

ومن جانبها، قالت رئيس قسم الجودة التعليمية في المؤسسة مروة إبراهيم صحراوي: "في ظل الأوضاع الراهنة حرصنا في المؤسسة على استمرار عملية التواصل البناءة وتقديم منتج تدريبي وتعليمي عالي الجودة يتسم بالمرونة والتفاعل مع الطلبة. حيث استطعنا من خلال المبادرة على الوصول إلى الطلبة وأولياء الأمور الذين تفاعلوا مع ورش العمل وأثنوا عليها بسبب نجاح إدماج أبنائهم في العملية التعليمية من داخل المنزل واستمرار مسيرتهم العلمية والعملية على الرغم من إجراءات التباعد الاجتماعي المطبقة حالياً حرصاً على سلامتهم".

وأضافت صحراوي: "إن ورش العمل اجتذبت أكثر من 90 فرداً استطاعوا خلال ورش العمل اكتساب المعارف وصقلل مهاراتهم العملية في العديد من المجالات التكنولوجية. ونحن بدورنا سنعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز برامجنا التدريبية لتواكب متغيرات التعلم عن بعد التي أصبحت ضرورة وليس خياراً في مستقبل التعليم في الإمارات والعالم".

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