الامارات | خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء.. محمد بن راشد: القادم دائماً أفضل في دولة الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء.. محمد بن راشد: القادم دائماً أفضل في دولة الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء أقر خلاله حوكمة مجالس الإدارة على المستوى الاتحادي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها سموه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "مع استمرار عودة الحياة لقطاعاتنا الحيوية.. ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله تطوير حوكمة مجالس الإدارة على المستوى الاتحادي ..ترسيخاً للشفافية ..ودرءاً لتعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة مع نشاط الشركة أو تعدد عضويتهم في شركات أخرى .. وتعزيزاً لآليات الرقابة والتنظيم".

وأضاف سموه: "كما أقررنا اليوم إنشاء "شركة الاتحاد للمدفوعات الرقمية" .. مؤسسة وطنية هدفها تقديم خدمات الدفع الرقمية لكافة قطاعاتنا في الدولة بشكل آمن .. وسريع .. ومضمون .. اقتصادنا الرقمي الوطني في تطور .. ومؤسساتنا تواكب".

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وأقررنا اليوم نظاماً ومعايير لتحديد صرف المكافآت للعاملين في الوظائف الحيوية خلال الأوقات الطارئة.. التقدير واجب لكل من ساهم وشارك في تحمل الأعباء معنا خلال الأزمة.. ونقول للجميع القادم دائماً أفضل في دولة الإمارات.

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