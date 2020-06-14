الامارات | كفيف عمره 51 عام يتمنى إكمال تعليمه.. وحاكم الشارقة يبشره

شكرا لقرائتكم خبر عن كفيف عمره 51 عام يتمنى إكمال تعليمه.. وحاكم الشارقة يبشره والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باستثناء جميع المكفوفين من شرط الحصول على درجة 3.5 لإكمال تعليمهم بدرجة البكالوريوس بجامعة الشارقة، بعد مداخلة لأحد أصحاب الهمم من المكفوفين يبلغ من العمر 51 عاماً عبر برنامج الخط المباشر، أبدى فيها أنه يتمنى إكمال تعليمه، إلا أنه لم يتم قبوله بجامعة الشارقة كونه لم يحصل على درجة 3.5 من أجل إكمال البكالوريوس، والتي تعتبر شرطا من شروط القبول.

وأضاف أنه يتمنى إكمال دراسته قبل وفاته وهو حلم يريد تحقيقه بعد نجاحه في الثانوية العامة التي اجتازها بعدما أصبح مسن، لافتاً إلى أنه يطالب باستثنائه من هذا الشرط حتى يستطيع مواصلة تعليمه وتحقيق أهدافه، وبشره سموه بأنه سيكمل تعليمه في جامعة الشارقة.

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