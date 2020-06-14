الامارات | %100 من موظفي حكومة دبي يداومون مكتبياً اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن %100 من موظفي حكومة دبي يداومون مكتبياً اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود 100% من موظفي حكومة دبي اليوم إلى الدوام المكتبي، تنفيذاً لقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، باعتماد عودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 50% اعتباراً من أول يونيو الجاري وبنسبة 100% اعتباراً من تاريخ 14 من الشهر نفسه، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وكانت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أكدت ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووزّعت بروتوكول العودة للعمل على جميع دوائر حكومة دبي للاسترشاد بما جاء فيه من إرشادات وإجراءات احترازية لسلامة الموظفين والمتعاملين، تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في الأنظمة المماثلة، ويهدف البروتوكول إلى تفصيل الأدوار والمسؤوليات للمعنيين بتنفيذه، وتحقيق الاستقرار النفسي وتحسين الشعور بالأمان للموظفين العائدين للعمل.

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ووضعت الدائرة بروتوكولاً للعودة إلى العمل شدّدت خلاله على أهمية الثقة التامة بإجراءات الدوائر الحكومية وتهيئتها لأماكن العمل للاستقبال الآمن للموظفين، ورفع الوعي الذاتي عبر تحويل الأفكار السلبية إلى أفكار إيجابية لتخفيف التوتر والقلق، واعتماد مصادر موثوقة للمعلومات وتجنب الشائعات، بالإضافة إلى اتباع التعليمات الصادرة عن الجهة المختصة، والنوم لساعات كافية وممارسة أنشطة رياضية.

وطالب البروتوكول الموظفين عند توجههم لمقر العمل، وأثناء العودة للبيت كذلك، بضرورة توفير جميع الإجراءات الاحترازية ووسائل الحماية الشخصية في السيارة لاستخدامها عند حدوث أي طارئ في الطريق، ما يساعد على الشعور بالأمان وعدم القلق، والحفاظ على الهدوء عند القيادة وتجنب التوتر، والاستماع للقنوات الإذاعية التي تسهم في تخفيف التوتر بالنسبة للشخص وتوفّر له الهدوء أثناء القيادة.

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