الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنشطة

اقترح أهالٍ تطوير برامج إلكترونية للطلبة عن بُعْد، خلال العطلة الصيفية، لتنمية مهاراتهم في الفنون والرياضات المختلفة، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة «كورونا»، موضحين أهمية أن تكون مجانية وجاذبة للأعمار المختلفة.

حادث

كاد سائق في أبوظبي أن يتعرض بمركبته لحادث تصادم عنيف، عندما خرجت مركبة قادمة في الاتجاه المقابل عن خط سيرها في شارع داخلي، إذ تبين انشغال سائقها بهاتفه، داعياً إلى تكثيف حملات التوعية للتحذير من خطورة استخدام الهاتف أثناء القيادة.

رسائل

تلقى قراء رسائل احتيالية مرفقة بروابط تطلب منهم الكشف عن بيانات شخصية، لمساعدتهم في إعادة إجراء حجز تذاكر الطيران، لافتين إلى أن الروابط مزيفة، ولا تتبع شركات الطيران، ولا تحيلهم إلى مواقعها الشبكية، وتأتي في إطار العمليات الاحتيالية.

عروض

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قال قراء إن محال للأجهزة الكهربائية طرحت، أخيراً، عروضاً على مختلف المنتجات، لكن تبين في ما بعد أن التخفيضات السعرية تشمل عدداً محدوداً للغاية من السلع، لافتين إلى أن هذه العروض الترويجية قد تأتي في إطار جذب الزبائن فقط.

تسويق

قال متعاملون إنهم اشتركوا في باقات خاصة بالاتصالات والقنوات التلفزيونية، استناداً إلى معلومات غير واضحة أو ناقصة، أدلى بها مندوبو التسويق عبر الهاتف، مشددين على أهمية إلزام شركات الاتصالات بإرسال عقود مكتوبة للمتعاملين لقراءتها، واتخاذ القرار بناء على الشروط الواردة فيها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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