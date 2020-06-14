الامارات | «التربية» تعتزم إعادة فتح التسجيل في مرحلة «ما قبل الروضة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تعتزم إعادة فتح التسجيل في مرحلة «ما قبل الروضة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم وزارة التربية والتعليم إعادة فتح باب التسجيل في مرحلة «ما قبل رياض الأطفال»، قريباً، لتلقي الطلبات من ذوي الطلبة الراغبين في التحاق أبنائهم بالدراسة عن بُعد في هذه المرحلة، بهدف تهيئتهم لدخول الروضة، من خلال إكسابهم معارف ومهارات متنوّعة.

وفي ردها على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، أوضحت الوزارة أن إعادة فتح باب التسجيل تستهدف زيادة عدد الأطفال الدارسين في «مرحلة ما قبل رياض الأطفال»، والذي بلغ نحو 13 ألف طالب وطالبة، منوهةً بأن الاهتمام بهذه المرحلة التعليمية يأتي من منطلق أنها تعد أهم المراحل في تنشئة الإنسان، إذ يكون عقل الطفل فيها مهيأ لغرس الإبداع فيه، ولذلك يعتمد المنهج من خلال علم النفس على التنمية المستدامة للتركيبة الإنسانية للطفل، بحيث يتحول من متلقٍ إلى متفاعل.

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