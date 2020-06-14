الامارات | «التوطين» تحظر العمل وقت الظهيرة اعتباراً من غدٍ

شكرا لقرائتكم خبر عن «التوطين» تحظر العمل وقت الظهيرة اعتباراً من غدٍ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من الغد تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الثانية عشرة والنصف ظهراً حتى الثالثة بعد الظهر، وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل.

وتؤكد الوزارة أن قرار «حظر العمل وقت الظهيرة» خلال العام الماضي والأعوام السابقة حقق نتائج إيجابية كبيرة في الحفاظ على صحة العمال وسلامتهم المهنية، وأثبت فاعلية الشراكة مع القطاع الخاص وأهمية الدور المجتمعي في مراقبة تطبيقه، وهو الأمر الذي يعكس الدور الإنساني للمجتمع الإماراتي ومؤسساته المختلفة.

وتضمن القرار الوزاري تطبيق حزمة من الإجراءات والضوابط الوقائية، تستهدف حماية العمال من التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإجهاد، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، فضلاً عن تطبيق وتنفيذ مجموعة من مبادرات التوعية والإرشاد بالمشاركة مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وألزم قرار «حظر العمل وقت الظهيرة» أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية، طبقاً لأحكام القرار، على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل، إضافة إلى اللغة العربية.

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كما ألزم أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل، واتباع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.

وطالب القرار العمال باتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.

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