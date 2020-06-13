الامارات | مختصون يدعون إلى دعم طلبة الـ 12 نفسياً

شكرا لقرائتكم خبر عن مختصون يدعون إلى دعم طلبة الـ 12 نفسياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مشاعر متضاربة يعيشها طلبة الصف الـ12 هذه الفترة بسبب الامتحانات، وزاد منها الإجراءات الاحترازية نتيجة جائحة «كورونا»، ما ترتب عليه إصدار أطباء واختصاصيين نفسيين، دعوات إلى الاهتمام بالصحة النفسية للطلبة خلال هذه الفترة، مشيرين إلى أن تأدية الطلبة لامتحانات من المفترض تحديدها لمسارهم المستقبلي، مع مرورهم بتجربة «كورونا» والتحول من طريقة دراستهم المعتادة إلى نظام التعليم عن بُعد، سيزيد كل ذلك من هواجسهم واضطرابهم، ما يستدعي تقديم الدعم والمساندة لهم.

وتفصيلاً، أكد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، أن انتشار وباء «كوفيد-19» يستدعي الحاجة إلى الاهتمام بمسألة دعم الطلبة، ولاسيما طلبة المرحلة الثانوية، حيث إنهم معرضون للاضطراب العاطفي جرّاء فقدان التفاعل الاجتماعي خلال هذه الفترة، ودعا الأهل والمعارف والأصدقاء إلى مساعدتهم على التأقلم من خلال التواصل معهم عبر محادثات الفيديو أو الهاتف.

فيما أكد معلمون أن فترة الامتحانات المدرسيّة تُعد من أصعب الفترات التي تمر بحياة الطالب، ويتعرّض خلالها للعديد من الضغوط النفسيّة التي تتطور في كثيرٍ من الحالات لأمراض جسديّة في حال لم يُسيطر عليها بالطريقة المناسبة والصحيحة، مشيرين إلى أن هذه المخاطر تضاعفت مع انتشار «كورونا» وتحول الدراسة إلى التعليم عن بُعد وتقييد الطلبة، ما أفقدهم التواصل الاجتماعي مع زملائهم ومحيطهم العمري.

وأوضح اختصاصيون نفسيون، أيمن وصفي، ولاء الرومي، ومنال خضر، وسيهام عثمان، أن الطلبة يعيشون دائماً قلق الامتحانات وحالة من عدم استقرار في مثل هذه الفترة من العام الدراسي كل عام، خصوصاً طلبة الثانوية، حيث سيتحدد اتجاههم الجامعي، ما يشعرهم بالتوتر، إلا أن هذا العام استثنائي، بسبب «كورونا»، حيث العديد من الأمور لاتزال مبهمة لدى الطلبة، منها عقد الامتحانات عن بُعد، وتأجيل الاختبارات الدولية، وعدم وضوح برامج المنح والتسجيل في العديد من الجامعات العالمية، بالإضافة إلى عدم يقين العديد من الطلبة بأن العلامات ستنصف كل طالب وستكون هناك مساواة.

وأشاروا إلى أهمية الدعم المنزلي في هذه الفترة، حيث ينبغي على أولياء الأمور أن يعززوا من ثقة أبنائهم بأنفسهم، وأن يدعموهم قولاً وفعلاً، عبر تشجيعهم وتقوية عزيمتهم، وتفهم مخاوفهم، وتحويلها إلى دافع لمواصلة مشوارهم، بالإضافة إلى توفير محيط هادئ لهم للمذاكرة.

فيما أكد الاختصاصيون الاجتماعيون، محمد جمعة، ومحاسن أحمد، وفادية حداد، ضرورة أن يضع الطلبة خلال هذه الفترة برامج يومية للمذاكرة تتماشى مع قدراتهم وطاقاتهم، وأن يتخلل برنامج المذاكرة وقت للراحة والاسترخاء، مع ضرورة عدم تمضية وقت الراحة في مطالعة شاشة الهاتف أو الـ«آي باد»، حيث يزيد هذا الأمر من إرهاقهم ومضاعفة قلقهم.

وأشاروا إلى أهمية اتباع الطلبة نظاماً غذائياً صحياً وممارسة الرياضة خصوصاً المشي، مع أخذ الإجراءات الاحترازية كافة لمنع إصابتهم بعدوى «كوفيد-19»، والاهتمام بالحصول على ساعات نوم كافية، وتجنب الدراسة في الساعات الأخيرة قبل الامتحان لما تسببه من مضاعفة الضغوط وإرهاق المخ ومفاقمة المخاوف والقلق.

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في المقابل، أكد طلبة في الصف الـ12، أحمد عبدالله، وسهيل البلوشي، ومحمد مازن، وروضة سعيد، وريم عبدالكريم، أن مخاوفهم متعددة بعضها متعلق بنظام التقييم النهائي، والبعض الآخر بالامتحانات نفسها وعدم القدرة على الإجابة، مشيرين إلى أن تأدية الامتحانات من المنزل أمر يزيد من القلق، خصوصاً أنها تجربة جديدة لم يعتادوها، كما أنها تضعهم تحت ضغط نفسي إضافي، وتزرع في نفوسهم الشك في مسألة تساوي الفرص، التي توفرها لجان الامتحانات التقليدية.

وأشارت الطالبات، نهى عويس، وليلى رياض، وأمل مسعود، وشيماء حامد، إلى أن أكثر مخاوف الطالبات، تنصب حول إخفاقهن في تحقيق معدلات مرتفعة تؤهلهن للحصول على منح دراسية بجامعات دولية، أو تحقيق حلمهن بدراسة تخصص معين، لافتات إلى أن فكرة الاختبارات المركزية تشعر الجميع بالقلق، لكونها تجربة جديدة، بالإضافة إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة في التوتر والقلق نتيجة تقييد الحركة والبقاء في المنازل وعدم السماح بأي تجمعات، ما أفقد الطلبة جو التواصل الاجتماعي مع أصدقائهم، الذي توفره المدارس.

الدعم النفسي

دشنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الخط الساخن (04-5192519) لتقديم الاستشارات النفسية والدعم النفسي لحالات القلق والتوتر المصاحبة لأزمة «كوفيد-19»، الذي يتيح للراغبين التحدث إلى المختصين في المجال النفسي بالوزارة، فيما أطلق البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة حملة وطنية عبر الإنترنت لتقديم الدعم النفسي لأفراد المجتمع في ظل «كوفيد-19»، بالتعاون مع أكثر من 50 من الخبراء، والأخصائيين النفسيين والملهمين في مجالات علم النفس، والدعم النفسي والاجتماعي والمهارات الحياتية. وتقوم الحملة ببث يومي مباشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج، وتقديم النصائح والإرشادات اللازمة لأفراد المجتمع للتعامل مع تحدي «كورونا»، والإجابة عن أسئلتهم النفسية، بجانب عرض سلسلة من البرامج التوعوية القصيرة والمركزة التي تقدمها مجموعة من المختصين حول المرونة والمتانة النفسية خلال التحدي الحالي، بالإضافة إلى جلسات افتراضية مغلقة لتوفير الدعم النفسي الاجتماعي لفئات مختلفة من بينها الطلبة.

دعوة أولياء الأمور إلى دعم أبنائهم وتشجيعهم وتقوية عزيمتهم.

تحول الدراسة إلى التعليم عن بُعد أفقد الطلاب التواصل الاجتماعي مع محيطهم العمري.

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