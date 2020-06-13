الامارات | شرطة دبي: لا شبهة جنائية في سقوط امرأة من بناية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي: لا شبهة جنائية في سقوط امرأة من بناية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد العميد عبد الرحيم شفيع مدير مركز شرطة البرشاء في دبي، عدم وجود أي شبهة جنائية وراء سقوط امرأة من بناية في منطقة مرسى دبي ووفاتها.

وأوضح العميد شفيع أن المرأة وهي من إحدى دول أوروبا الشرقية سقطت صباح اليوم من مقر سكنها، مشيرا إلى أن شرطة دبي انتقلت بعد تلقيها البلاغ فوراً إلى المكان، وشرعت في التحقيقات حول سبب السقوط الذي تبين عدم وجود أي شبه جنائية خلفه وأن التحقيق ما زال مستمراً.

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