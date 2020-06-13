بلدية دبا الحصن تنفذ 3875 جولة تفتيشية



أفاد سعادة طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن، أن البلدية قامت ب 3875 جولة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري على مختلف المحلات والمراكز التجارية والأسواق والمطاعم والمؤسسات والمنشآت العاملة في المدينة الفاضلة، وذلك من منطلق حرصها على التزام هذه المنشآت بالقوانين والتعليمات والاشتراطات الصحية والبيئية والمهنية كل في مجال اختصاصه.



وفي التفاصيل قال اليحيائي أن قسم الرقابة الهندسية نفذ 626 جولة تفتيشية وجه خلالها 168 إخطاراً للمنشآت والمؤسسات المستحقة، فيما نفذ قسم رقابة الأغذية 1386 جولة تفتيشية على محلات وأسواق بيع المواد الغذائية في المدينة وجه خلالها 167 إخطاراً، وقام بـ 30 مخالفة للمحلات والمؤسسات التي لم تلتزم بالتعليمات والقوانين.



ونفذ قسم الرقابة الصحية 890 جولة تفتيشية وجه خلالها 40 إخطاراً، فيما قام قسم الرقابة البيئية بـ 6 جولات تفتيشية، أما قسم الخدمات البيطرية فقام بـ 937 جولة تفتيشية وجه خلالها 14 إخطاراً و8 مخالفات للمؤسسات المخالفة، بينما نفذ قسم النظافة والصرف الصحي 30 جولة تفتيشية وجه خلالها 7 إخطارات.



وأكد اليحيائي على حرص البلدية بكافة أقسامها وكوادرها الوظيفية على المتابعة الدائمة والمستمرة للتأكد من التزام جميع المحلات والمؤسسات العاملة في المدينة بالاشتراطات والتعليمات التي وضعتها البلدية والجهات الأخرى ذات العلاقة حفاظاً على صحة السكان من مواطنين ومقيمين وزوار والتأكد من سلامتهم، خصوصاً في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم بسبب جائحة كورونا.



وأضاف اليحيائي أن البلدية تقوم بجهود كبيرة في مكافحة الوباء بالتعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة، حيث تبذل البلدية والعاملين بها جهوداً كبيرة على مدار الساعة لتطهير وتعقيم مختلف المناطق والشوارع، إضافة إلى تكثيف جولاتها التفتيشية، حفاظاً على صحة السكان من منطلق دورها في خدمة المجتمع والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين في المدينة الفاضلة.

