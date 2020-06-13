30% Club MENA تطلق مبادرة برنامجها الأول للتوجيه المهني للنساء لتأهليهن للخدمة على مجالس الإدارة في الشرق الأوسط

أطلقت هذا الشهر مبادرة 30% Club MENA برنامجها الأول للتوجيه المهني للمرأة المهنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بهدف زيادة نسبة تمثيل المرأه في مجالس الإدارة.

مبادرة 30% Club MENA هي حملة عالمية يديرها رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تنفيذيين وروّاد مجالات يعملون من أجل تحقيق تمثيل متوازن للمرأة في مجالس الإدارات والمناصب العليا. وصلت الحملة إلى هذه المنطقة حين تأسّس فرع منظمة 30% Club في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 30% Club) MENA) في عام ٢٠١٥ وهي مبادرة تطوعية محلية مؤلفة من روّاد في كل المجالات يعملون سوياً صوب تحقيق المعادلة بين الجنسين من خلال زيادة التمثيل النسائي في مجالس الإدارات ومناصب عليا أخرى.

Advertisements

وعلّقت فرح فستق، الرئيسة التنفيذية لشركة Lazard في الخليج وإحدى مؤسسين فرع منظمة 30% Club في الشرق الأوسط وشمال افريقيا: "يسعدنا اطلاق هذه المجموعة الأولى لبرنامج التوجيه المهني لمدة سنة واحدة. نهنئ هذه المجموعة وكل الشركاء الذين ساهموا في تحقيق هذا الطموح. هذا الإنجاز ليس سوى واحدة من مبادرات منظمة 30% Club MENA لتسليط الضوء على النساء المهنيات العديدات في دول مجلس التعاون الخليجي وإظهار غنى موهبتهن وخبرتهن. ويتيح لنا التعاون مع منظمة "ريتش" وشركائنا الآخرين فرصة تقديم هذه المجموعة برنامجاً مخصّصاً ومنظّماً رسميّاً للمساعدة على بناء العلاقات المهنية والتدريب وإتاحة فرص للتطوّر المهني بالإضافة إلى التوجيه والإرشاد من قبل روّاد محترمين في المنطقة."

منظمة 30% Club MENA هي الفرع المحلي للمنظمة العالمية 30% Club التي تأسست في لندن عام ٢٠١٠ والتي كان هدفها تمثيل النساء لنسبة ٣٠٪ من أعضاء مجالس الإدارات في شركات الFTSE 100 بحلول نهاية عام ٢٠١٥. تمثل النساء حالياً ٣٣٪ من أعضاء مجالس الإدارات في شركات الFTSE 100 ارتفاعا عن ١٢.٦٪ عما كانت عليه سابقا.