الامارات | عيد الاضحى 31 يوليو المقبل ‎

شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الاضحى 31 يوليو المقبل ‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك ابراهيم الجروان أن يولد هلال شهر ذي الحجة 1441 يوم الاثنين 20 يوليو 2020 الساعة 21:33 أي بعد غروب الشمس و يشاهد مساء الثلاثاء ليكون الاربعاء 22 يوليو غرة ذي الحجة وتوافق الجمعة 31 يوليو عيد الأضحى المبارك وفقا للحسابات الفلكية .

وقال الجروان إن فصل الصيف يحل فلكيا بتعامد الشمس على برج السرطان و دخول الشمس في حيز برج السرطان من الأبراج الاصطلاحية، مضيفا ان فصل الصيف يدخل فلكيا هذا العام يوم 21 يونيو الساعة 01:44 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات ويستمر لغاية 23 سبتمبر حين يدخل فصل الخريف بتعامد الشمس على خط الاستواء .

وأشار انه مع بداية فصل الصيف يضمحل ظل الزوال في دولة الإمارات ووسط الجزيرة العربية لتعامد الشمس على مدار السرطان عند دائرة عرض 23.5 شمالا حيث يقطع تلك المناطق ، و يكون أقصر ظل للزوال في المناطق التي تقع شمال مدار السرطان ، و كذلك يكون أطول ساعات النهار في النصف الشمالي من الأرض مع بداية فصل الصيف فلكيا و تعامد الشمس على مدار السرطان شمالا، ثم تتقلص ساعات النهار و تزداد ساعات الليل إلى بداية فصل الشتاء فلكيا بتعامد الشمس على مدار الجدي جنوبا.

في أمسيات بداية الصيف يظهر نهر المجرة كما سمته العرب من الجهة الشرقية و هو حزام من النجوم الكثيفة ، كما تتألق " كوكبة العقرب " و نجوم المثلث الصيفي النيرة

تشهد الارض زخات من الشهب مميزة تكون ذروتها في هذا الفصل وأهمها زخات «البرشاويات» بحدود 13 أغسطس .

ويتميز فصل الصيف بسخونة الجو، فيما سيكون معدل درجة الحرارة في بدايته 25 درجة في الحد الأدنى و 41 درجة في الحد الأقصى، ثم تزداد سخونة الجو حتى تصل الحرارة إلى 28 درجة 43 درجة في منتصف الفصل وتصل عند نهايته إلى 21 و 39 درجة مئوية مع فرصة لتكرار التأثر بموجات حارة وجافة ترتفع فيها درجات الحرارة العليا بما لا يقل عن 4 درجات مئوية فوق المعدلات الطبيعية .

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تستمر رياح ( البوارح ) الشمالية الغربية نشطة إلى منتصف يوليو ثم تنشط (السموم) و هي رياح حارة وجافة ، و في نهاية الفصل تشتد رياح (الكوس) الرطبة القادمة من الشرق و الشمال الشرقي جهة المحيط .

أما الأمطار فنادرة في عموم المناطق ، وتنحصر الأمطار في المناطق الجبلية الشرقية من الدولة، حيث تتشكل ( الروايح ) على امتداد سلسلة جبال الحجر وتسببها عواصف مشبعة ببخار الماء آتية من المحيط الهندي، في حين ستزداد الرطوبة في نهاية الفصل.

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