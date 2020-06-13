الامارات | شرطة الفجيرة تبحث عن خليجي مفقود في جبال دبا الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الفجيرة تبحث عن خليجي مفقود في جبال دبا الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عمليات البحث، لليوم الثالث على التوالي، عن خليجي يبلغ من العمر 32 عاماً، متغيب منذ أكثر من أسبوع في المناطق الجبلية بمنطقة دبا الفجيرة.

وتلقت إدارة شرطة دبا الفجيرة، يوم الخميس الماضي، بلاغاً من أخي المفقود، يفيد بأن شقيقه قد خرج إلى الجبال منذ أسبوع، ولم يعد حتى ساعته.

Advertisements

وعلى الفور، قامت شرطة الفجيرة، متمثلة في إدارة شرطة دبا، بعمليات بحث واسعة في جبال المنطقة، كما شارك في عمليات البحث - على مدى الأيام الثلاثة الماضية - طائرة البحث والإنقاذ التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وإدارة الدفاع المدني بالفجيرة، وفريق النخبة التابع للقيادة العامة للدفاع المدني، وعدد من المواطنين.

وأفاد مدير إدارة شرطة دبا الفجيرة، العقيد سيف راشد الزحمي، بأن عمليات البحث لاتزال جارية، بالاشتراك مع كل فرق البحث والإنقاذ، لتمشيط المنطقة الجبلية، سعياً للعثور على المفقود.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news