الامارات | "الوطني للأرصاد" يحذر من اضطراب البحر في الخليج العربي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي من اضطراب البحر في غرب الخليج العربي بسبب رياح شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها 42 كم/الساعة.

و ذكر المركز - في بيان أصدره صباح السبت - ان ارتفاع الموج في غرب الخليج العربي من 4 إلى 6 أقدام يصل 7 أقدام أحياناً، وذلك حتى الساعة العاشرة من صباح الغد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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