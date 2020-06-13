الامارات | شرطة عجمان تطبق نظام الحجز الذكي للمركبات في المنازل غداً

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تطبق نظام الحجز الذكي للمركبات في المنازل غداً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعلن القيادة العامة لشرطة عجمان عن تطبيق خدمة الحجز الذكي للمركبات المخالفة والمطلوبة للحجز في المنزل بدلاً من حجزها في ساحة حجز المركبات، بدءاً من يوم غد الأحد، باستخدام جهاز يثبت في نظام المركبة المحجوزة، وذلك ضمن إطار سعي شرطة عجمان لتعزيز التحول الذكي في تقديم الخدمات.
وقال مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان العميد عبدالله سيف المطروشي أن تفعيل خدمة الحجز الذكي للمركبات جاء للتسهيل على الجمهور في حجز سياراتهم في منازلهم بعيداً عن ساحة حجز المركبات، من خلال تركيب جهاز إلكتروني ذكي صغير في نظام المركبة مرتبط عبر الأقمار الصناعية بغرفة العمليات، وفي حال تم تحريك المركبة يصدر الجهاز انذاراً لغرفة العمليات.
وأضاف أنه بإمكان المتعامل طلب الخدمة من خلال الحضور بمركبته إلى مركز خدمات المرور والترخيص وتقديم الطلب، ثم يقوم فريق تقني بتركيب الجهاز وربطه إلكترونياً مع نظام المخالفات المركزي ونظام المراقبة على مدار الساعة، وفي حال تحريك المركبة تفرض على المركبة غرامة مالية ومدة حجز جديدة.
وأوضح مدير عام العمليات الشرطية أن نظام الحجز الذكي للمركبات المخالفة يدعم حفظ المركبة من التأثر بالأوضاع الجوية، وينهي مشكلة ازدحام شبك الحجز بالمركبات، الذي يمكن الاستغناء عنه في مراحل متقدمة، مؤكداً أن شرطة عجمان جاهزة لبدء استقبال طلبات الحجز من الجمهور وإجراء الحجز في منازلهم.
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