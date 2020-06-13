الامارات | قصص

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دفع زائر آسيوي ثمن ثقته في شخص من بلدته طلب منه إحضار كرتون تحوي بعض الأغراض من بلادهما، وحين وصل إلى مطار دبي تم الاشتباه في محتواها، وتبين أن بداخلها ثلاث بطانيات مخبأ بداخلها كمية من الماريغوانا تزن 1845 غراماً، فتم القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي أنصفته وقضت ببراءته.

وقالت مفتشة بجمارك دبي في تحقيقات النيابة العامة إنها كانت على رأس عملها في مطار دبي خلال شهر نوفمبر الماضي، حين اشتبه زميل لها في كرتون بعد أن لاحظ وجود كثافة غير طبيعية فيها أثناء مرورها من جهاز الفحص بالأشعة، وبوصول الكرتون إلى صالة التفتيش استوقفت المتهم وتولت تفتيش الصندوق الورقي أمامه، وعثرت داخله على ثلاث بطانيات مخبأ بها مادة عشبية لها المظهر المميز لمخدر الماريغوانا، فتم إحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

من جهته قال شاهد من شرطة دبي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تحقيقات النيابة العامة إنه استقبل المتهم بعد إحالته من جمارك دبي، وبسؤاله عن الواقعة أنكر تماماً علمه بمحتوى الكرتون، فسأله عن صاحبها فأخبره المتهم أن شخصاً يدعى «م.ف» طلب منه جلبها من بلاده.

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وأضاف الشاهد أنه عرض على المتهم صور الشخص الذي ادعى أنه صاحب الصندوق والمخزنة في السجل الجنائي فتعرف عليه، وبناء على ذلك تم التعميم عليه وضبطه في إمارة أبوظبي، وبسؤاله عن إفادة المتهم المقبوض عليه في المطار أنكر كلياً صلته بالواقعة، وأفاد بأنه لم يطلب من الأخير إحضار أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية معه من بلادهما.

وأصر المتهم على أقواله في تحقيقات النيابة العامة في دبي وكذلك أمام محكمة الجنايات التي قضت ببراءته من التهمة الموجهة إليه.

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