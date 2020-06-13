الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التربية والتعليم بأن تحديد مكان وزمان اختبار «إمسات» مسؤولية طالب الصف الثاني عشر، ولذلك عليه أن يبادر بالتسجيل في الجلسات المتاحة في منطقة إقامته، وذلك فور أن تتاح الجلسات الاختبارية في نظام التسجيل، وفي حال عدم توافر مقاعد في الجلسات محل الإقامة، على الطالب انتظار فتح الجلسات المحددة حسب الجدول، والتسجيل في أحد المراكز العديدة المتاحة المتوافقة مع منطقة إقامته. وأشارت إلى أنها جهزت 257 مركزاً لأداء طلبة الصف الثاني عشر اختبار «إمسات»، بينها 160 مركزاً جديداً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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