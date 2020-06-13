الامارات | 3 طلاب يحولون أمواج البحر إلى طاقة كهربائية

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طلاب يحولون أمواج البحر إلى طاقة كهربائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر ثلاثة طلاب بثانوية التكنولوجيا التطبيقية في مدينة العين جهازاً لتحويل أمواج البحر إلى طاقة كهربائية، ما يسهم في زيادة الطاقة النظيفة، ويحافظ على البيئة، إضافة إلى أن كلفة توليد الكهرباء عن طريق هذا الجهاز ليست مرتفعة.

وقال الطالب حمدان سالم العلوي: «اشتركت مع زميليَّ عبدالله سيف النعيمي، وهزاع سالم النيادي، في إنجاز مشروع جهاز توليد الطاقة الكهربائية من أمواج البحر، خلال خمسة أشهر».

وأوضح أن «الدافع وراء فكرة الجهاز هي أن النسبة الأكبر من الطاقة المستخدمة في الدولة طاقة غير متجددة (البترول)، ولذلك كان التفكير في إيجاد بديل نظيف وفعّال، لذلك كان التفكير في الاستفادة من أمواج البحر في إنتاج الكهرباء، خصوصاً أن أمواج البحر مستمرة طوال العام وعلى مدار اليوم، بعكس المصادر الأخرى لتوليد الطاقة، مثل الرياح والشمس، إضافة إلى أنها تناسب بيئة دولة الإمارات التي تتمتع بشواطئ طويلة على الخليج العربي».

ويتكون الجهاز من مولد أمواج لتشغيل مولد طاقة كهربائية، تنتقل عبر أسلاك إلى مخزنات الطاقة للاستفادة منها في إضاءة وتشغيل أجهزة مدينة كاملة، وذلك حسب عدد مولدات الكهرباء المستخدمة في الجهاز، كما تستخدم معه عوازل لمنع تأثيره في الكائنات البحرية.

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ولفت العلوي إلى أن فكرة توليد الطاقة من حركة أمواج البحر تمتاز عن الأفكار الأخرى التي تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية بأنها أقل كلفة عن غيرها، إضافة إلى أن الجهاز لا يحتاج إلى أمواج عاتية لتشغيله، متابعاً أنهم أجروا على نموذج الجهاز تجارب عدة، داخل المدرسة، وأثبت كفاءة في توليد الكهرباء.

وشارك الطلبة بمشروعهم في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي نظمته وزارة التربية والتعليم في فبراير الماضي في «فيستيفال آرينا - دبي».

توليد الطاقة من حركة الأمواج يناسب بيئة الإمارات ذات الشواطئ الشاسعة.

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