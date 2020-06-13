الامارات | «الأدلة الجنائية» في شرطة دبي تحصد جائزة دولية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأدلة الجنائية» في شرطة دبي تحصد جائزة دولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، جائزة السلامة الدولية لعام 2020، التي يمنحها مجلس السلامة البريطاني كل عام للجهات العاملة بالقطاعين الحكومي والخاص، نظير جهودها البارزة في الامتثال لمعايير الأمن والسلامة والصحة المهنية.

وقال مدير الإدارة، اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، إن الفوز إنجاز يضاف إلى سجل شرطة دبي، والعاملين بمجال الأدلة الجنائية، نظراً لحرصنا على الارتقاء بمنظومة العمل، وتطبيق أحدث المعايير والمواصفات العالمية في الإدارات الفرعية والأقسام والمختبرات، والسعي لتزويد الكوادر المتخصصة بأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مختبراتها الجنائية. وأضاف المنصوري أن الفوز يؤكد أن أنظمة العمل المطبقة تتوافق مع معايير الجودة العالمية.

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