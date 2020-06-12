الامارات | بالفيديو.. إنقاذ إمرأة تدهورت دراجتها النارية في صحراء البداير

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إنقاذ إمرأة تدهورت دراجتها النارية في صحراء البداير والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام المركز الوطني للبحث والانقاذ، بالتنسيق مع شرطة الشارقة، بعملية إنقاذ وإخلاء طبي لإمرأة من الجنسية أسترالية تبلغ من العمر 45 عاماً، تعرضت لإصابات بليغة، إثر تدهور دراجتها في منطقة البداير.
وكانت المصابة قد تعرضت لحادث تدهور خلال ممارسة هواية الدراجات النارية في الصحراء، حيث نُقلت إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم.
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