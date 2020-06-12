الامارات | أم القيوين تغلق الشواطئ العامة في الإمارة حتى إشعار آخر

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شكرا لقرائتكم خبر عن أم القيوين تغلق الشواطئ العامة في الإمارة حتى إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين قراراً بإغلاق الشواطئ العامة في الإمارة بشكل كامل اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر، باستثناء شواطئ الفنادق والمنتجعات في الإمارة.
يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحماية والحد من التجمعات، ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ودعماً لتكامل الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة.
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