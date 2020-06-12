الامارات | بالفيديو.. الخطة الشاملة لدولة الإمارات لمواجهة كوفيد-19

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الخطة الشاملة لدولة الإمارات لمواجهة كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تضمنت الخطة الشاملة لدولة الإمارات لمواجهة جائحة كوفيد19- تدابير بشأن السياسات والقوانين، وسبل تعزيز الأمن الغذائي، وإطلاق مبادرات إنسانية. وفيما يلي بعض أبرز الحقائق:



اجراءات وقوانين استثنائية:

- تفعيل منظومة التعليم الافتراضي لحوالي 2.1 مليون طالب وطالبة



- تدريب 25 ألف من المعلمين والإداريين في المدارس



- إطلاق 9 مبادرات لرفع جاهزية الشباب للتعامل مع الأوبئة



- إطلاق تشريعات قضائية تجرم نشر الشائغات خلال الأزمات



تعزيز الأمن الغذائي:



- شراكة استراتيجية مع مؤسسات بحث عالمية لتعزيز الزراعة المستدامة وتحلية المياه بالطاقة الشمسية



- رفع اجمالي المخزون الغذائي لفترات طويلة بنسبة 30%

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- توجيه شركات الطيران الوطنية بفتح خطوط للشخن الجوي للمنتجات الغذائية والطبية



- ضبط ورقابة أسعار السلع الغذائية ولوازم التعقيم



مبادرات انسانية:



- إجلاء 215 من رعايا العديد من الدول من مقاطعة هوبي الصينية إلى "المدينة الانسانية" في أبوظبي



- تقديم حوالي 200 طن من المساعدات لدعم أكثر من 150 ألف شخص من المهنيين الطبيين حول العالم بما يشمل:



- تقديم 20 ألف أداة اختبار إلى ماليزيا



- ارسال 13 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية الى كازاخستان



- ارسال 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كولومبيا



- إرسال نحو 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا

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