الامارات | بالفيديو.. الخطة الشاملة لدولة الإمارات لمواجهة كوفيد-19

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تضمنت الخطة الشاملة لدولة الإمارات لمواجهة جائحة كوفيد19- تدابير بشأن السياسات والقوانين، وسبل تعزيز الأمن الغذائي، وإطلاق مبادرات إنسانية. وفيما يلي بعض أبرز الحقائق:
اجراءات وقوانين استثنائية:
- تفعيل منظومة التعليم الافتراضي لحوالي 2.1 مليون طالب وطالبة
- تدريب 25 ألف من المعلمين والإداريين في المدارس
- إطلاق 9 مبادرات لرفع جاهزية الشباب للتعامل مع الأوبئة
- إطلاق تشريعات قضائية تجرم نشر الشائغات خلال الأزمات
تعزيز الأمن الغذائي:
- شراكة استراتيجية مع مؤسسات بحث عالمية لتعزيز الزراعة المستدامة وتحلية المياه بالطاقة الشمسية
- رفع اجمالي المخزون الغذائي لفترات طويلة بنسبة 30%
- توجيه شركات الطيران الوطنية بفتح خطوط للشخن الجوي للمنتجات الغذائية والطبية
- ضبط ورقابة أسعار السلع الغذائية ولوازم التعقيم
مبادرات انسانية:
- إجلاء 215 من رعايا العديد من الدول من مقاطعة هوبي الصينية إلى "المدينة الانسانية" في أبوظبي
- تقديم حوالي 200 طن من المساعدات لدعم أكثر من 150 ألف شخص من المهنيين الطبيين حول العالم بما يشمل:
- تقديم 20 ألف أداة اختبار إلى ماليزيا
- ارسال 13 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية الى كازاخستان
- ارسال 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كولومبيا
- إرسال نحو 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.