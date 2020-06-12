الامارات | دفاع مدني أبوظبي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإطفاء الحرائق

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شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع مدني أبوظبي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإطفاء الحرائق والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استخدمت الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي الروبوت (TAF35) بنظام التحكم عن بعد للسيطرة في مكافحة الحرائق.
وأوضحت أن الروبوت يضخ كميات كبيرة من المياه تبدأ من 1500 لتراً الى 4500 لتراً في الدقيقة بالنظام العادي ونظام الرذاذ المائي كما يمكن استخدامه لسحب اوزان تصل الي 3.8 طن. ويمتاز بوجود جرافة في المقدمة.
وذكرت أنه يستخدم لإخماد أنواع مختلفة من الحرائق في المناطق الصناعية والأنفاق، ومواقف السيارات المغلقة بتقنية التحكم عن بعد بمسافة لا تزيد عن 500 متراً،كما يقوم بالمناورة في مواقع حوادث الحرائق والتقدم الى خط النار المباشر واقتحام المستودعات وضخ كميات كبيرة من المياه وتوفير حماية للاطفائيين في مواقع الحريق.
واسهم الروبوت بدور رائد في برنامج التعقيم الوطني لمكافحة فايروس كورونا كوفيد 19 بالتنسيق مع الجهات المعنية وخط الدفاع الأول .
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