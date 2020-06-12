الامارات | الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام القادمة

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام القادمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس الجمعة رطبا صباحا خاصة شمالا حار مغبر نهارا و تظهر السحب شرقا بعد الظهر.. و الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية و شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم السبت المقبل طقسا رطبا صباحا خاصة شمالا وقد يتشكل ضباب خفيف يكون مغبرا و غائما جزئيا أحيانا.. و الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة غرب، والبحر متوسط الموج إلى مضطرب خاصة غربا في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يشهد يوم الأحد المقبل تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا على بعض المناطق الداخلية و الساحلية صباحا خاصة شمالا و يكون الطقس مغبرا و غائما جزئيا أحيانا نهارا.. و الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة غربا، و البحر متوسط الموج إلى مضطرب خاصة غربا في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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ويكون الطقس يوم الإثنين المقبل رطبا مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا على بعض المناطق الداخلية و الساحلية صباحا خاصة شمالا مغبرا و غائما جزئيا أحيانا و تظهر السحب المنخفضة صباحا شرقا.. و الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة غربا والبحر يكون متوسط الموج إلى مضطرب أحيانا غربا في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويسود البلاد يوم الثلاثاء طقسا رطبا صباحا على المناطق الداخلية والساحلية خاصة شمالا مغبر و غائم جزئيا أحيانا وتظهر السحب المنخفضة صباحا شرقا .. و الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة غربا، والبحر متوسط الموج إلى مضطرب خاصة غربا في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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