الامارات | محمد بن زايد: رؤية الإمارات المستقبلية ترتكز على قيم التعاون والتنمية البشرية والاستدامة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى رؤية مستقبلية سديدة لدولة الإمارات، ترتكز على قيم التعاون والتنمية البشرية والاستدامة، وقد تجلّت أهمية هذه الرؤية ودور الإمارات كدولة ذات حضور فاعل على الساحة الدولية، حين توحّدت جهود المجتمع الدولي لمواجهة جائحة فيروس «كوفيد-19».

ولي عهد أبوظبي: «التحديات التي تواجه المجتمعات اليوم، تظهر بوضوح دور (مبادلة) بالاستثمار محلياً وعالمياً، للإسهام في بناء مستقبل مستدام».

وقال سموّه، في كلمة بمناسبة صدور التقرير السنوي لشركة «مبادلة للاستثمار»، إن «التعاون الدولي والمبادرة يجب أن تكون لهما الأولوية، وإن تتضافر جهود الجميع من أجل التعافي من الآثار الصحية والاقتصادية لفيروس (كورونا)».

المستثمرون العالميون

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وأضاف صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن «التحديات التي تواجه المجتمعات اليوم، تظهر بوضوح الدور المحوري الذي يقوم به المستثمرون العالميون، مثل (مبادلة) في إحداث التغيير الإيجابي، من خلال الاستثمار محلياً وعالمياً، من أجل الإسهام في بناء مستقبل مستدام».

وأكد سموّه أن «(مبادلة) وغيرها من الشركات الوطنية أسهمت، بناءً على توجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في بناء اقتصادنا غير النفطي، وتعزيز حضورنا العالمي، كما أسهمت في إعداد جيل جديد من القادة الإماراتيين».

50 سنة

وذكر سموّه: «لا شك أن رؤيتنا المحلية للخمسين سنة المقبلة أكثر طموحاً، حيث نأمل أن نرى (مبادلة) وهي تستثمر وتؤسس شراكات في أبرز المجالات التي تقود عمليات التنمية والابتكار على مسـتوى العالم، من أجل خلق الفرص لأجيال المستقبل، ومن خلال هذا الدور، ستحافظ (مبادلة) على مكانتها كشريك استثمار عالمي موثوق ومرن، وتسهم في تحقيق القيمة في مناطق عملياتها، والاستثمار في القطاعات التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز التقدم على المستوى العالمي».

وتابع سموّه: «لقد كان عام 2019 علامة مميزة في مسيرة (مبادلة)، ونحن فخورون بما حققته من تقدم، والمكانة التي اكتسبتها كمؤسسة موثوقة ذات توجه مستقبلي، ومما لا شك فيه، أن كل هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الجهود الدؤوبة والمخلصة التي بذلها موظفو (مبادلة) وزملاؤهم في شبكة شراكاتنا العالمية. وهذا يؤكد أن قوة (مبادلة) وإمكاناتها الحقيقية، إنما تكمن في كادرها البشري المتميز».

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