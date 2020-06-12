شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات تاريخية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نھيان، ولي عھد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى محطات براكة للطاقة النووية السلمية في إمارة أبوظبي، بھدف الاطلاع على التقدم الكبير الذي تحقق بأمان في ھذه المحطات، في أعقاب تحقيق عدد من الإنجازات التاريخية في الآونة الأخيرة، ففي فبراير 2020، حصلت شركة نواة للطاقة، التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة، على رخصة تشغيل المحطة الأولى، وبعد استكمال تحميل حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة في مارس 2020، أصبحت دولة الإمارات أول دولة عربية والـ33 على مستوى العالم، التي تمتلك الخبرة الكبيرة والتكنولوجيا المتقدمة للاستفادة من ھذا المصدر المتطور للطاقة السلمية والصديقة للبيئة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | إنجازات تاريخية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.