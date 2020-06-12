الامارات | «المعرفة»: حفلات التخرج افتراضية للمدارس والجامعات

شكرا لقرائتكم خبر عن «المعرفة»: حفلات التخرج افتراضية للمدارس والجامعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي على أن تكون فعاليات حفلات التخرج افتراضية للمدارس والجامعات التي ترغب في تنظيمها، وذلك عبر الإنترنت، للحفاظ على التباعد الجسدي، انطلاقاً من التدابير الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

ولفتت في ردها على سؤال حول تنظيم احتفالات التخرج كالمعتاد، إلى أن «السبيل الوحيد لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الجميع هو تنظيم هذه الاحتفالات عن بعد، وفي هذا الإطار نشجع للعمل مع الطلبة على الاستفادة من وسائل التكنولوجيا المتاحة بأساليب مبتكرة ومُسلية، توفر للطلبة في هذا اليوم البارز تجربة فريدة لا تُنسى لذكرى تخرجهم».

من جهة أخرى، قال مدير إحدى المدارس، إبراهيم بركة، لـ«الإمارات اليوم» «إن الهدف من حفلات التخرج هو شعور الطلبة بروعة الاحتفاء بهم بعد مجهود كبير خلال سنوات التعليم بالمدرسة، لكن الاحتفالات الافتراضية تفتقد إلى هذه القيمة الحقيقية، إذ يكون الطالب في بيته يتابع فعاليات الاحتفاء بتخرجه عبر عالم افتراضي، ولا يشعر بأنه جزء من هذه الفعاليات إلا عندما يذكر اسمه فقط». وأضاف أن حضور أهالي الطلبة وأصدقائهم معهم خلال الاحتفال بتخرجهم يعد قيمة كبيرة، تدعم هذا الخريج، لكن في ظل الظروف الراهنة مع وجود جائحة فيروس «كورونا»، فإن الحضور لن يكون متاحاً.

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