الامارات | توصيل الكهرباء والماء إلى الملاحق السكنية بالشارقة خلال 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الكهرباء والماء إلى الملاحق السكنية بالشارقة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن تطوير إجراءات توصيل الكهرباء للملاحق السكنية الإضافية القائمة، ليتم إنجازها خلال 24 ساعة من تقديم الطلب إلى القسم التجاري، في حال استيفاء إجراءات الأمن والسلامة، وذلك حرصاً من الهيئة على تقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة، والتيسير عليهم.

وأوضح رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الدكتور المهندس راشد الليم، أن الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تطوير الخدمات، وضمان أمن وسلامة سكان إمارة الشارقة.

وناشد جميع سكان إمارة الشارقة التواصل مع الهيئة قبل تنفيذ أي إضافات، وتجنب التوصيلات الكهربائية العشوائية، التي تمثل خطورة كبيرة على السكان، لافتقادها عناصر الأمان والسلامة في التوصيلات.

وأكد أن الهيئة مستمرة في الحملات التوعوية والتفتيشية التي تهدف إلى الحماية، وتوفير الأمن والسلامة والتثقيف، والتوعية بأهمية تصحيح الأوضاع لتفادي أية أخطار أو حدوث حرائق وأضرار كارثية، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.

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قنوات التقديم

كشفت مدير المكتب التجاري بهيئة كهرباء ومياه الشارقة، آمنة الزري، عن توفير عدد من القنوات لتقديم طلب التوصيل، شملت مراجعة المكتب التجاري أو التواصل عن طريق رقم «واتس أب» 065021576 أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]

وتتضمن المستندات المطلوبة لتوصيل الكهرباء للملاحق القائمة صورة من بطاقة الهوية، وصورة من خريطة الأرض، وصورة من سند الملكية، وصورة من المخطط (الكروكي) من البلدية.

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