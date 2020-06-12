الامارات | «كهرباء دبي» تطلق «الحياة الذكية» لإدارة الاستهلاك ذاتياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء دبي» تطلق «الحياة الذكية» لإدارة الاستهلاك ذاتياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة «الحياة الذكية»، لرفع مستوى الوعي لدى المتعاملين، وتمكينهم من إدارة استهلاكهم المرتفع للكهرباء والمياه، واتخاذ القرارات المناسبة لترشيد الاستهلاك، دون الرجوع إلى الهيئة، بما يحسن تجربتهم أثناء التفاعل مع الهيئة، ويقلل الطلب على خدمة «طلب التحقق من الاستهلاك- الكهرباء/‏‏المياه».

وتشتمل المبادرة على حزمة من البرامج التوعوية والتحفيزية لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتهدف إلى تأهيل المتعاملين للاستفادة من المعلومات الدقيقة التي توفرها الهيئة لحظياً عبر القنوات الذكية، وتحليلها ليتمكنوا بأنفسهم من التشخيص الذاتي، وحل المشكلات والمعوقات التي تسبب زيادة الهدر والاستهلاك.

وتسعى الهيئة من خلال المبادرة إلى إتاحة المجال أمام المتعاملين لمراقبة الاستهلاك المنزلي ذاتياً، حيث يمكنهم تسجيل دخولهم إلى حساباتهم الخاصة لدى الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، ومتابعة اللوحة الرقمية الخاصة بهم لمراقبة استهلاكهم، والتعرف أكثر إلى شرائح التعرفة للمتعاملين من القطاع السكني، ونصائح الترشيد، ووضع خطتهم الترشيدية، والاستفادة من برنامج «نهجي المستدام» للتأثير إيجابياً على سلوكيات المتعاملين في الاستهلاك من خلال المقارنات مع مستويات الاستهلاك للمنازل المماثلة، وكذلك بإمكانهم الاستفادة من العروض التي توفرها الهيئة ضمن «متجر ديوا»، لتعزيز التحكم في الاستهلاك، واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة والمياه.

وأشار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إلى أن مبادرة «الحياة الذكية» تعتمد بشكل رئيس على ممكنات الشبكة الذكية والعدادات الذكية، وربطها مع حسابات المتعاملين، وإعادة هندسة الإجراءات وأتمتة العمليات الداخلية للخدمة، وربطها بشبكة الهيئة باستخدام أحدث التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة.

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وأضاف: «تدعم المبادرة جهود الهيئة المتواصلة لرفع الوعي بمفاهيم الاستدامة لدى المتعاملين، وتقليل الكلفة عليهم، وخفض الأثر البيئي والبصمة الكربونية، والإسهام في تحسين كفاءة أداء وسرعة العمليات الداخلية».

القنوات الذكية

قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس مروان بن حيدر: «تتبنى الهيئة الابتكار وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لإثراء تجربة المتعاملين، وتعزيز ثقتهم من خلال تشجيعهم على إدارة الاستهلاك بأنفسهم، والاستفادة من القنوات الذكية وموقع الهيئة وتطبيقها الذكي لتعزيز ثقافة الترشيد، والمحافظة على الموارد الطبيعية».

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