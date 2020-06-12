الامارات | شرطة أبوظبي تحذّر من ترك الأطفال في أحواض السباحة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذّر من ترك الأطفال في أحواض السباحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شرطة أبوظبي اهتمامها بزيادة الوعي المجتمعي لمنع الأطفال من ممارسة السباحة بمفردهم في الأحواض المنزلية، محذرة من تجاهل تعليمات السلامة وترك الأطفال بمفردهم في أحواض السباحة، ما يعرضهم لحوادث غرق، مشيرة إلى أن حادث الغرق قد يحدث خلال دقائق قليلة في حال عدم الالتزام بشروط وإجراءات السلامة.

وذكرت أن الوعي والمسؤولية المجتمعية يعدان الخط الأول للتصدي لحوادث الغرق، باتباع التعليمات وإرشادات السلامة، والتقيد بالنصائح التي تحث على السلوكيات والتصرفات الإيجابية من أجل سلامة الجميع.

وطالبت شرطة أبوظبي الأسر بوضع سياج ‪ آمن حول أحواض السباحة بالمنازل، حتى لا يتمكن الأطفال من الدخول إليها بمفردهم، وأن تكون الأرضية مانعة للانزلاق تفادياً لحوادث الغرق.

Advertisements

ونصحت بارتداء معدات السباحة وتزويد الأطفال بأطواق وأدوات النجاة، وقفل الأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة التي يجب أن تكون مزودة بسلالم ثابتة ومقابض معدنية موزعة على محيطها. وقالت إن مسببات غرق الأطفال تكون نتيجة لاستخدامهم أحواض السباحة بمفردهم، وإهمال الأسرة في مراقبتهم، وعمق الماء، وعدم الإلمام بالسباحة، والتعرض للانزلاق من الأرضية المحيطة بحوض السباحة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news