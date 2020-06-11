بنك الإمارات دبي الوطني يكافئ عملاءه بسيارات فاخرة وساعات ثمينة تشجيعاً على الادخار

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في المنطقة، اليوم عن أسماء الفائزين المحظوظين بالجوائز الكبرى ضمن حملته الترويجية "ادخر. اربح. انطلق"، وذلك خلال أول حفل افتراضي من نوعه لتوزيع الجوائز.

وفاز كلٌ من راشد أحمد من الجنسية الإماراتية وغانم دافلي من الجنسية العراقية وشركة "جينلو ووتر" التي تتخذ من دبي مقراً لها بسيارة مرسيدس-مايباخ S650، بينما فاز عملاء آخرون بساعات أوميغا سبيدماستر الفاخرة مكافأة لهم على الادخار مع بنك الإمارات دبي الوطني.

واستهدفت الحملة مكافأة العملاء الحاليين والجدد من الأفراد والشركات ممن قاموا بزيادة أرصدة حساباتهم خلال فترة الحملة من سبتمبر 2019 إلى فبراير 2020. ويأتي تنوع الفائزين بالجوائز ليعكس التنوع الذي تتمتع به قاعدة عملاء البنك، حيث ينحدر الفائزون بالجوائز من أكثر من 25 جنسية مختلفة. وبلغ عمر الفائز الأكبر سناً 93 عاماً وهو عميل لدى بنك "الإمارات دبي الوطني" منذ أكثر من 25 عاماً، في حين بلغ عمر الفائز الأصغر سناً 21 عاماً.

وعملاً بالتوجيهات المتعلقة بالصحة والسلامة، تم بث الحفل مباشرةً عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للبنك، حيث استضافه المتحدث المحفز والمذيع الإماراتي الشهير سيف الفلاسي وحضره أكثر من 100,000 عميل، فازوا أيضاً بالجوائز الفاخرة وقسائم التسوق عبر المشاركة في المسابقات الممتعة خلال الحدث.

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ونقل الفائزون فرحتهم بالفوز عبر رسائل الفيديو، حيث عبروا عن سعادتهم بالفوز بالجوائز القيمة التي تأتي في فترة تسودها التحديات في مختلف أنحاء العالم. وقال راشد أحمد، رجل الأعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة: "أتعامل مع بنك الإمارات دبي الوطني منذ 12 عاماً، وهو البنك المفضل لديّ نظراً لشبكته الواسعة واستثماراته المتميزة في أحدث التقنيات"، مضيفاً أن فوزه بالجائزة قبيل عيد الفطر مباشرة أضفى عليها مزيداً من الفرح والسرور، خاصة في ظل التحديات المتواصلة نتيجة جائحة "كوفيد-19".

وفي هذا السياق، قال مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني: "نود بداية أن نهنئ الفائزين المحظوظين بجوائز هذه الحملة الضخمة التي لاقت استحساناً واسعاً بين عملائنا، ونشكر أيضاً جميع العملاء الذين انضموا إلينا وشاركوا في حفلنا الافتراضي لتوزيع الجوائز الأول من نوعه. وباعتباره البنك المفضل لدى الأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، سنواصل في بنك الإمارات دبي الوطني تقديم سبل جديدة وجذابة لمكافأة عملائنا وتشجيعهم على تبني العادات المالية السليمة".

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني يقدم لعملائه باقة واسعة من الحسابات المصرفية التي تناسب مختلف أنواع تعاملاتهم المالية وتوفر لهم معدلات فائدة مجزية، إضافة إلى حسابات التوفير الحائزة على الجوائز عبر الإنترنت والهواتف المتحركة، والتي تتيح لهم تعزيز مدخراتهم والفوز بالجوائز القيمة في الوقت نفسه. ويمكن للعملاء الأفراد فتح حسابات جديدة على الفور من خلال تنزيل تطبيق الخدمات المصرفية التابع للبنك على الهواتف المتحركة، وعمل مسح ضوئي لوثائقهم الثبوتية وتقديم التفاصيل الشخصية ذات الصلة.