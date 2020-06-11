«في إف إس غلوبال» تساهم في حملة "التعليم دون انقطاع" في الإمارات عبر التبرع بأجهزة إلكترونية متنوعة



يواصل معظم طلاب المدارس في الإمارات العربية المتحدة تعليمهم من المنزل، عبر سياسة التعلم عبر الإنترنت، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعّة للحد من انتشار جائحة كوفيد-19 . إلا أن العديد من الطلاب لا يملكون جهاز كمبيوتر خاص بهم في المنزل. وفي هذا الإطار، انضمت شركة «في إف إس غلوبال»، أكبر شركة متخصصة في خدمات التعهيد والتقنية للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، إلى دبي العطاء ووزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة في جهودهما لدعم حملة التعليم دون إنقطاع.

وقد تبرعت «في إف إس غلوبال» بأجهزة تكنولوجيا معلومات مثل أجهزة الكمبيوتر وشاشات المراقبة وخوادم العملاء الرقيقة لدعم حملة "التعليم دون انقطاع".

وتعليقاً على المبادرة قال بيتر برون، مدير الاتصال المؤسسي والمسؤول عن مبادرات الاستدامة في «في إف إس غلوبال»: "تسعى «في إف إس غلوبال» خلال هذه الظروف الاستثنائية إلى سد الفجوة الهائلة التي سببتها جائحة كوفيد-19 لناحية استمرار التعليم للأطفال غير القادرين على استخدام التكنولوجيا في منازلهم. نهدف عبر التبرع بهذه الأجهزة، إلى دعم المجتمعات المحلية لإثراء الرفاهية الأكاديمية والمهنية للطلاب."

تعتبر مبادرة "التعليم دون انقطاع" جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وهي حملة وطنية لجمع التبرعات تهدف إلى معالجة آثار تفشي وباء كوفيد-19 على تعليم الأطفال