الامارات | مواعيد جديدة للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد جديدة للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت حكومة الإمارات، اليوم، إجراء تغيير على مواعيد الإحاطة الإعلامية الدورية حول مستجدات كوفيد19 في الدولة.

ونشرت الحكومة في صفحتها على "تويتر" المواعيد الجديدة للإحاطة، لتصبح مرتين أسبوعياً، (الإثنين والأربعاء) ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وقد أبقت الحكومة على توقيت الإحاطة الإعلامية، بحيث تبث على الهواء مباشرة عبر القنوات التلفزيونية المحلية، في الساعة 9:30 مساءً.

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