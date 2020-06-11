الامارات | جامعة الإمارات للطيران: 30% حسماً للعاملين في الرعاية الصحية وأفراد أسرهم

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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات للطيران: 30% حسماً للعاملين في الرعاية الصحية وأفراد أسرهم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة الإمارات للطيران اليوم تقديم حسم بنسبة 30 بالمائه لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأفراد أسرهم المباشرين.
وتغطي المنح جميع البرامج التي تشمل الدراسات العليا أو الجامعية وذلك اعتبارا من سبتمبر المقبل على أن يستوفي الطلبة متطلبات القبول المحددة.
وأكد الدكتور أحمد آل علي مدير جامعة الإمارات للطيران أهمية دعم العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين قدموا ولا يزالون تضحيات كبيرة لمجتمعنا خصوصا في هذه الظروف.
ويتعين على العاملين في مجال الرعاية الصحية أو أفراد أسرهم الراغبين في الاستفادة من الحسم تقديم طلباتهم وإرفاق بطاقة التعريف أو بطاقة عمل عبر الإنترنت على الموقع الشبكي
https://www.eau.ac.ae/en/application-forms/application-selection.
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