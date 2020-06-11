الامارات | الطقس خلال اليومين القادمين في الدولة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس خلال اليومين القادمين في الدولة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المركز الوطني للأرصاد أن الطقس في الدولة سيكون مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، خلال اليومين القادمين، مع انخفاض في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وفي الصباح الباكر.
وقال المركز، في بيان له، إن مناطق الدولة ستتعرض لتشكل الضباب، أو الضباب الخفيف، خاصة على بعض المناطق الساحلية والداخلية الشمالية، والرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة خاصة غرباً، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية نهاراً، والبحر مضطرب الموج خاصة غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.
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