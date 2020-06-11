الامارات | "كهرباء ومياه الشارقة" توضح سبب ارتفاع فاتورة شهر مايو

شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء ومياه الشارقة" توضح سبب ارتفاع فاتورة شهر مايو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‏أكد نائب مدير إدارة خدمة المشتركين في هيئة كهرباء ومياه الشارقة، حسين العسكر، في مداخلة عبر برنامج الخط المباشر، أن ارتفاع الاستهلاك بالفواتير في شهر مايو يعود لبقاء معظم الجمهور في بيوتهم وهذا ما زاد من نسبة الاستهلاك، ونسبة الزيادة ارتفعت 30%.

وتابع أن من الأسباب الإضافية لارتفاع الاستهلاك أيضاً ارتفاع درجات الحرارة الخارجية، وهذا يؤثر على عمل محركات المكيفات، ويزيد من حاجتها للعمل.

وبين أن صاحب السمو حاكم الشارقة وجه بخفض قيمة فواتير الكهرباء بنسبة 10%، ‏وتوجه بالشكر لسموه لتخفيض قيمة الفواتيرة في كل القطاعات.

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وأشار ‏إلى أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة مستمرة في أداء مهامها، وبما فيها قراءة العداد بشكل شهري، لافتا ‏إلى أن بعض أصحاب المنازل رفضوا دخول الموظفين لقراءة العداد بسبب الإجراءات الاحترازية، وطلبنا منهم إرسال صورة للعداد عبر الواتس آب، ومن لم يتجاوب معنا قمنا بقراءة العداد له بشكل تقديري، ووضعنا حلولاً مناسبة، من ضمنها تقسيط قيمة الفاتورة.

وأوضح أن الهيئة أعادت ‏قبل يومين فتح مراكز الخدمات، وأن خدماتها لم تتوقف، وقدمتها للجمهور إلكترونياً بنسبة 100%، مشيراً إلى أنه تم تركيب 160 ألف عداد ذكي بشكل مبدئي يساعد على أخذ القراءات عن بعد، وجارٍ إكمال تركيب باقي الدفعات.

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