مركز لندن للبحوث يحوز اعتمادين دوليين في التدريب

حاز مركز لندن للبحوث نصراً جديداً متزامناً مع حصده نسبة 96% تقييم نجاح للمؤتمر الدولي التاسع " تداعيات كوفيد 19 " من قبل منظمة تقييمية دولية ، فحصل المركز على رخصة الكورسات التدريب المتميزة المعتمدة من المؤسستين
Continuing Professional Development ( CBD )
(PTE) Provider of Training Excellence
وفي هذا الصدد قال مدير المشروع التدريبي لمركز لندن في بريطانيا د يعقوب الشايع : حصل المركز على اعتماد هذه الجهات وهي مؤسسات بريطانيا عليا في التدريب ، معتمدة لإصدار الشهادات التدريبية من بريطانيا ، وبذلك يصبح مركز لندن مصدراً للمتدربين العرب للحصول على العديد من المهارات عبر البرامج التدريبية الضرورية لرفع مستوى الأفراد على الصعيد الشخصي والمؤسسي من موظفين ومهنيين واكاديميين ، عبر خدمات المنصات الافتراضية وعلى أيدي خبراء في شتى التخصصات في مجال التدريب .
وتابع : ومن خلال هذه البرامج التدريبية التي ترتكز على اتباع نهج حديث متعدد الأبعاد لضمان جودة الخدمة ، سوف يكون المتدرب على موعد مع التطور الكبير في الأداء والترقي بالعمل وسد الثغرات المعرفية
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