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مركز لندن للبحوث يحوز اعتمادين دوليين في التدريب

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حاز مركز لندن  للبحوث نصراً جديداً متزامناً مع حصده نسبة 96%  تقييم نجاح للمؤتمر الدولي التاسع  " تداعيات كوفيد 19 " من قبل منظمة تقييمية دولية ، فحصل المركز على رخصة الكورسات التدريب المتميزة المعتمدة من المؤسستين

Continuing Professional Development  ( CBD )   

  
(PTE) Provider of Training Excellence


وفي هذا الصدد قال مدير المشروع التدريبي لمركز لندن في بريطانيا د يعقوب الشايع : حصل المركز على اعتماد هذه الجهات  وهي مؤسسات بريطانيا عليا في التدريب ، معتمدة لإصدار الشهادات التدريبية من بريطانيا ، وبذلك يصبح مركز لندن مصدراً للمتدربين العرب للحصول على العديد من المهارات عبر البرامج التدريبية الضرورية لرفع مستوى  الأفراد على الصعيد الشخصي والمؤسسي من موظفين ومهنيين واكاديميين ، عبر خدمات المنصات الافتراضية وعلى أيدي خبراء في شتى التخصصات في مجال التدريب  .


وتابع : ومن خلال هذه البرامج التدريبية التي ترتكز على اتباع نهج  حديث متعدد الأبعاد لضمان جودة الخدمة  ، سوف يكون المتدرب على موعد مع  التطور الكبير في الأداء والترقي بالعمل وسد الثغرات المعرفية

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