مركز لندن للبحوث يحوز اعتمادين دوليين في التدريب



حاز مركز لندن للبحوث نصراً جديداً متزامناً مع حصده نسبة 96% تقييم نجاح للمؤتمر الدولي التاسع " تداعيات كوفيد 19 " من قبل منظمة تقييمية دولية ، فحصل المركز على رخصة الكورسات التدريب المتميزة المعتمدة من المؤسستين

Continuing Professional Development ( CBD )



(PTE) Provider of Training Excellence



وفي هذا الصدد قال مدير المشروع التدريبي لمركز لندن في بريطانيا د يعقوب الشايع : حصل المركز على اعتماد هذه الجهات وهي مؤسسات بريطانيا عليا في التدريب ، معتمدة لإصدار الشهادات التدريبية من بريطانيا ، وبذلك يصبح مركز لندن مصدراً للمتدربين العرب للحصول على العديد من المهارات عبر البرامج التدريبية الضرورية لرفع مستوى الأفراد على الصعيد الشخصي والمؤسسي من موظفين ومهنيين واكاديميين ، عبر خدمات المنصات الافتراضية وعلى أيدي خبراء في شتى التخصصات في مجال التدريب .



وتابع : ومن خلال هذه البرامج التدريبية التي ترتكز على اتباع نهج حديث متعدد الأبعاد لضمان جودة الخدمة ، سوف يكون المتدرب على موعد مع التطور الكبير في الأداء والترقي بالعمل وسد الثغرات المعرفية