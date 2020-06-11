أداني جرين إنيرجي تفوز بأكبر عقدٍ للطاقة الشمسيّة في العالم؛ قفزة نوعيّة تجاه هدف تحقيق 25 جيجاوات من القدرة المركبة بحلول 2025

فازت شركة "أداني جرين إنيرجي المحدودة" ("إيه جي إي إل") (المدرجة في البورصة الوطنية في الهند تحت الرمز NSE: ADANIGREEN) بأوّل اتّفاقيّة للطاقة الشمسيّة من نوعها في مجال التصنيع من "سولار إنيرجي كوربوريشن أوف إنديا" ("إس إي سي آي").

وفي إطار هذ العقد، ستقوم "إيه جي إي إل" ببناء 8 جيجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية، إلى جانب التزام تقوم "أداني سولار" بموجبه بإنشاء قدرة 2 جيجاوات من القدرة الإضافية لتصنيع الخلايا والوحدات الشمسية. وسينطوي هذا العقد، وهو الأكبر من نوعه في العالم، على استثمار منفرد بقيمة 6 مليار دولار أمريكي؛ وسيخلق 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ومن شأن ذلك أن يحل محل نحو 900 مليون طن من ثنائي أكسيد الكربون على امتداد فترة عملها.

وتمتلك حالياً "إيه جي إي إل" من خلال الفوز بهذا العقد قدرة 15 جيجاوات قيد التشغيل أو البناء أو التعاقد، ما يسرّع بالتالي مسيرتها لتصبح أكبر شركة لمصادر الطاقة المتجددة في العالم بحلول عام 2025. ومن شأن الفوز بهذا العقد أيضاً أن تقرّب "أداني جرين إنيرجي المحدودة" من هدفها بتحقيق قدرة مركبة لتوليد الطاقة تبلغ 25 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، ما سيشهد بدوره على الالتزام بمجموع استثمارات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي في مجال الطاقة المتجددة على امتداد الأعوام الخمسة المقبلة.

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وفي إطار تعليقه عل الفوز بهذا العقد، قال السيّد جوتام أداني، رئيس مجلس إدارة مجموعة "أداني": " التزم معالي رئيس الوزراء السيّد ناريندرا مودي في عام 2015 خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي في باريس بأن تقود الهند ثورة التغيّر المناخي، وستحقق بالفعل غالبيّة التزامات المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "سي أو بيه 21" قبل تسعة أعوام من الموعد النهائي في عام 2030. ونُعرب عن فخرنا باختيارنا من قبل ’سولار إنيرجي كوربوريشن أوف إنديا‘ لهذا العقد البارز. ولا يُمكن في عالم اليوم النظر إلى التكيّف المناخي بشكلٍ مستقلّ عن أولويّات التنمية الاقتصادية، ويجب أن يكون كلّ من خلق فرص العمل والحد من انبعاثات الكربون أهدافاً متزامنة. ويشكّل انتقال الطاقة المتجددة لتصبح الوقود الأنظف والأوفر حول العالم نتيجة محتومة، وتهدف مجموعة ’أداني‘ إلى أداء دور رائد في هذه المسيرة".

وانطلاقاً من اتفاقيّة العقد، سيتمّ تطبيق مشاريع تطوير الطاقة الشمسيّة بقدرة 8 جيجاوات خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وستتحقّق أوّل 2 جيجاوات من قدرة توليد الطاقة بحلول 2022 وستتمّ إضافة قدرة 6 جيجاوات اللاحقة على شكل زيادات سنويّة من 2 جيجاوات لغاية عام 2025. وستشمل المشاريع مجموعة متنوعة من المواقع، بما في ذلك مشروع توليد طاقة منفرد بقدرة 2 جيجاوات يكون مرتبطاً بتصنيف أكبر مشروع بموقع واحد تمّ الإعلان عنه حول العالم. وسيتمّ تأسيس قدرة تصنيع الخلايا والوحدات الشمسيّة التي تبلغ 2 جيجاوات بحلول عام 2022، وستقوم بالإضافة إلى قدرة 1.3 جيجاوات الحالية بتعزيز مكانة المجموعة كأكبر منشأة لتصنيع الطاقة الشمسية في الهند.

وأتاح نموذج أعمال "أداني جرين إنيرجي المحدودة" المتمحور حول التركيز على العقود طويلة الأمد مع الأطراف المقابلة بمستوى استثماري، من خلال البناء السريع لمشاريع كبيرة ولاحقاً بناء شراكات لتطوير الطاقة الشمسية مع كبار الجهات العالمية الفاعلة في مجال الطاقة المتكاملة الذين يسعون إلى خفض بصمتهم الكربونية، بالتوسّع بسرعة منذ إدراجها في البورصة منذ أقلّ من عامَين. وسيساعد هذا العقد الجديد على تعزيز هذا النموذج بشكلٍ إضافي.