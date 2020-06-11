شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي ينظمان ورشة عمل تأمين الملاعب

عقدت شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي صباح أمس الخميس 11 يونيو ورشة عمل عودة الجماهير للملاعب التي جاءت في إطار توصيات ملتقى "عودة الجماهير المستقبلية للملاعب الرياضية" الذي نظمه المجلس والشرطة في ستاد آل مكتوم بنادي النصر تحت شعار "التزامكم سعادة – التشجيع الآمن" وحضره عدد من القيادات الرياضية ومن شرطة دبي والإعلاميين وممثلي الوسائل الإعلامية المختلفة.

وحضر الورشة عدد من قيادات شرطة دبي وممثلي مجلس دبي الرياضي وشركات الأمن الخاصة التي تعنى بالملاعب والجماهير، وتحدث في الورشة كل من العميد راشد خليفة الفلاسي مدير إدارة الطوارئ بالإدارة العامة للأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ وأحمد سالم المهري مدير قسم الأكاديميات بمجلس دبي الرياضي، وأحمد الوري، مدير العلاقات العامة بمجموعة فريست سيكورتي جروب.

واستعرض المقدم أحمد الحداد والرائد عبدالله طارش من شرطة دبي إجراءات عودة الجماهير للملاعب والفعاليات الرياضية، كما قدمت شركة فيرست سيكيورتي جروب عرضًا عن إجراءات شركات الأمن الخاصة وكيفية التعامل مع الجمهور الرياضي واستعرضت الأولويات الرئيسية للحفاظ على سلامة الجمهور وموظفي الأمن في حال تقرر عودة الجمهور إلى المدرجات في ظل ظروف جائحة كورونا.

وارتكزت الورشة على ست محاور رئيسية لرسم التصور المثالي لإجراءات عودة الجماهير للملاعب والفعاليات الرياضية، وهي: تعقيم المدرجات سواء في الملاعب أو الفعاليات الرياضية، توفير وسائل السلامة للجماهير الرياضية في البوابات، تحديد نسب الدخول للفعاليات مع تجنب دخول الأطفال في الوقت الحالي، إخضاع الجماهير للتفتيش والتأكد من سلامتهم قبل الدخول مع توفير التباعد في المدرجات وأماكن الجلوس في الفعاليات، توفير اللوحات الإرشادية للجماهير الرياضية في مواقع الفعاليات، توعية شركات الأمن في كيفية التعامل مع الجماهير الرياضية خلال هذه الفترة.

وتم خلال الورشة استعراض آلية تطبيق الإجراءات في حال عودة الجمهور ومنها إجراءات التعقيم والتي تتضمن تعقيم كافة المناطق الرسمية والممرات والمداخل، توفير مستلزمات التعقيم للأفراد والفئات المساندة، وتوفير وسائل السلامة للمهور الرياضي عند البوابات، وتثبيت أجهزة التعقيم الجدارية في أماكن بارزة، وتطبيق سياسة الأماكن النظيفة لدعم الصحة والسلامة العامة، وتعقيم أجهزة وأدوات العمل الخاصة بالأفراد والفئات المساندة.

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وشملت الإجراءات الوقائية إجراء فحص درجة الحرارة للجمهور قبل الدخول إلى الملعب والتأكد من أنها أقل من 37.5 درجة، استخدام أجهزة كشف درجة الحرارة، توفير غرفة عزل للمصابين أو المشتبه بهم من الجمهور ونقلهم إليها لحين وصول الطاقم الطبي، الاتصال بالخط الساخن في هيئة الصحة بدبي للإبلاغ عن أي حالة مصابة أو مشتبه بإصابتها بالفيروس.

كما تم مناقشة تحديد نسبة دخول الجمهور من خلال تقليل سعة المقاعد في المدرجات، وآلية فتح البوابات وتنظيم حركة دخول الجمهور للحفاظ على التباعد الجسدي، وشملت إجراءات التباعد تطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي أثناء الجلوس في المدرجات، ترك ثلاثة مقاعد خالية بين كل شخص من الجمهور، عدم السماح بالتجمعات، تخصيص مدخل ومدرج خاص لكبار السن، والمحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي في أماكن تناول الطعام والكافيتريات.

كما تم التأكيد في الورشة على ضرورة توعية الجمهور باستمرار وتوعية أفراد شركات الأمن الخاصة عن كيفية التعامل مع الجمهور، والالتزام بتوجيهات الصحة والسلامة المهنية التي تصدر عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وهيئة الصحة بدبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، كما أدت على أهمية وضع لوحات إرشادات وقائية ونشرها في كل مكان على أن تشمل علامات واضحة لتوعية الجمهور بأهمية ارتداء الكمامات والقفازات الطبية، وتجنب دخول الأطفال، ومنع التجمعات، واتباع الإرشادات في موقع الفعالية وأهمها ترك مسافة آمنة في جميع الأماكن.

وعرضت شرطة دبي فيلمًا قصيرًا يوضح آلية استقبال الجمهور وفحصهم وتعقيمهم وتوزيعهم على المقاعد لتكون نموذجًا يمكن العمل عليه في حال عودة الجمهور.