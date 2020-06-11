شراكة كبرى بين الاتحاد للطيران والدار العقارية

: أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة الدار العقارية، الشركة الرائدة للتطوير العقاري والاستثمار والإدارة في أبوظبي والمدرجة في الأسواق المالية، عن إبرام اتفاقية شراكة مهمة يحصل من خلالها أعضاء برنامج ضيف الاتحاد والمتسوقون في العاصمة أبوظبي على الكثير من المزايا.

وبفضل هذه الاتفاقية الحصرية، سوف يتمكن أعضاء برنامج ضيف الاتحاد من اكتساب وانفاق أميال ضيف الاتحاد مقابل عمليات الشراء في ياس مول والمركز التجاري العالمي أبوظبي والجيمي مول، التابعة لمحفظة الدار والتي تتألف مجتمعة من أكثر من 650 متجراً. وسيحصل الأعضاء على ميل واحد من أميال ضيف الاتحاد مقابل كل ثلاثة دراهم يتم إنفاقها على المشتريات التي تزيد على 50 درهماً، أو إمكانية الاختيار لاسترداد الأميال نظير المعاملات التي تزيد قيمتها على 50 درهماً، الأمر الذي يجعلها واحدة من أكثر علاقات الشراكة المجزية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما سيستطيع أعضاء برنامج ضيف الاتحاد للمرة الأولى اكتساب أميال فئات العضوية نظير عمليات الشراء وإنفاقها، بما يساعدهم على ترقية فئة العضوية في البرنامج، بغض النظر عن اختيار اكتساب أو انفاق أميال ضيف الاتحاد الخاصة بهم، سيتمكن الأعضاء من اكتساب ميل فئة واحد نظير كل ثلاثة دراهم يتم انفاقها باستخدام بطاقة الدفع فيزا.

وبينما تخضع مراكز التسوق لقيود الحركة في الوقت الراهن بسبب فيروس كورونا المستجد، فإن هذه الشراكة الاستراتيجية سوف تصب في مصلحة المتعاملين مستفيدة من المكانة الاقتصادية المرموقة لأبوظبي عقب التخفيف من قيود الحركة.

وبهذه المناسبة، أفاد ياسر اليوسف، نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية، مجموعة الاتحاد للطيران، قائلاً: "يسرنا أن نتعاون مع شركة الدار، التي تمثل واحدة من أبرز العلامات التجارية على مستوى أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بصورة عامّة، بما يمنح أعضاء برنامج ضيف الاتحاد مزيداً من الخيارات لاكتساب واستبدال الأميال في التسوق، ويسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة للسفر والسياحة وتوفير تجربة تسوق عالمية المستوى.

وأضاف قائلاً: "يستطيع أعضاء برنامج ضيف الاتحاد حالياً ترقية فئة العضوية عبر التسوق في المراكز التجارية التابعة لشركة الدار، حتى من خلال استخدام الأميال الخاصة بهم في بادرة تعتبر الأول من نوعها، بما يعكس التزامنا تجاه أعضاء برنامج الولاء خلال هذه الأوقات العصيبة."

وأفاد سعود خوري، مدير إدارة المراكز التجارية في شركة الدار العقارية: "تسهم شراكتنا الحصرية مع الاتحاد للطيران التي تعتبر واحدة من أبرز العلامات التجارية في إضافة بعد جديد لتجربة الضيوف وتعزيز المزايا التي يتمتع بها عملاؤنا، بما يمهد الطريق إلى مزيد من التعاون المستقبلي مع الاتحاد للطيران، حيث نعمل على استكشاف مزيد من السبل لتعزيز القيم الإضافية لعملائنا. ويمثل مكافأة عملائنا في دولة الإمارات العربية وتقديم قيمة إضافية لهم أحد الأهداف الرئيسية للمبادرات التي نقوم بإطلاقها، وتسهم هذه الشراكة الفريدة في تحقيق هذا الهدف."