الامارات | "الصحة" تسجل 479 إصابة جديدة بـ "كورونا" و1217 حالة شفاء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم، عن تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1217 حالة شفاء. كما أعلنت الوزارة عن تسجيل حالتَي وفاة بسبب مضاعفات المرض. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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