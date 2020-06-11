الامارات | كهرباء الشارقة تعلن توصيل الخدمات للملاحق السكنية القائمة خلال 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الشارقة تعلن توصيل الخدمات للملاحق السكنية القائمة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن تطوير إجراءات توصيل الكهرباء للملاحق السكنية الإضافية القائمة ليتم إنجازها خلال 24 ساعة من تقديم الطلب إلى القسم التجاري في حالة استيفاء كافة اجراءات الأمن والسلامة وذلك حرصاً من الهيئة على تقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة والتيسير عليهم.

وأوضح رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم أن الهيئة تعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتطوير الخدمات وضمان أمن وسلامة سكان إمارة الشارقة.

وناشد جميع سكان إمارة الشارقة بضرورة التواصل مع الهيئة قبل تنفيذ أية إضافات وتجنب التوصيلات الكهربائية العشوائية التي تمثل خطورة كبيرة على السكان لافتقادها عناصر الامان والسلامة في التوصيلات .

وأكد أن الهيئة مستمرة في الحملات التوعوية والتفتيشية التي تهدف إلى الحماية وتوفير الأمن والسلامة والتثقيف والتوعية بأهمية تصحيح الأوضاع لتفادي أية أخطار أوحدوث حرائق وأضرار كارثية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.

Advertisements

وأشارت أمنه الزري مدير المكتب التجاري إلى أنه تم توفير عدد من القنوات لتقديم طلب التوصيل شملت مراجعه المكتب التجاري أو التواصل عن طريق واتساب رقم 065021576 أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]

وتتضمن المستندات المطلوبة لتوصيل الكهرباء للملاحق القائمة صورة من بطاقة الهوية وصورة من خارطة الارض وصورة من سند الملكية وصورة من المخطط (الكروكي) من البلدية .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news