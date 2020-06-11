الامارات | اغلاق جزئي لشاطئ كورنيش عجمان وشاطئ منطقة الزوراء

شكرا لقرائتكم خبر عن اغلاق جزئي لشاطئ كورنيش عجمان وشاطئ منطقة الزوراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلن فريق ادارة الأزمات والطوارئ لإمارة عجمان عن إغلاق جزئي لشاطئ كورنيش عجمان وشاطئ منطقة الزوراء اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة الموافق 2020/6/12 حتى الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق 2020/6/13.

وذلك ضمن اجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية للحماية والحد من التجمعات، ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، ودعما لتكامل الاجراءات المتخذة على المستوى الوطني، وهذا الاجراء لا يشمل شواطئ الفنادق والمنتجعات في الامارة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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