الامارات | «دفاع مدني دبي» تنجز 8867 معاملة عن بُعد خلال 75 يوماً

شكرا لقرائتكم خبر عن «دفاع مدني دبي» تنجز 8867 معاملة عن بُعد خلال 75 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت إدارة السلامة الوقائية بالدفاع المدني في دبي 8867 معاملة خلال نحو شهرين ونصف الشهر، وتحديداً في الفترة من 26 مارس إلى الرابع من يونيو، وذلك عبر منصاته الإلكترونية والتطبيقات الذكية.

وقال مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ بالإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، العميد علي حسن المطوع، إن منصات الدفاع المدني شهدت إقبالاً متزايداً من قبل المتعاملين، منذ بدء تطبيق نظام العمل عن بُعد وإغلاق مكاتب خدمات العملاء، نظراً للوضع الراهن الذي اقتضته جائحة «كورونا».

وأضاف أن نسبة عدد المعاملات المنجزة عن طريق صفحة الخدمات الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية وصلت إلى 100%، قياساً بعدد المعاملات المنجزة للفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأشار إلى سرعة إنجاز المعاملات المختلفة لإدارة السلامة الوقائية بفضل تكامل المنصات الإلكترونية والذكية، إذ بلغت معاملات إحصاءات المخططات الهندسية 3076، ومعاملات الاستشاريين 1943، ومعاملات الديكور 732، والغاز 401، وشهادة الإنجاز 2156، وبلغ مجموع معاملات إحصاءات التفتيش 3528، وبلغت طلبات التفتيش 1372، ومستودعات المواد الخطرة 10، بينما بلغ مجموع إحصاءات اعتماد الشركات 2263، واعتماد الخزانات 42، وعقود الصيانة 1898، وتسجيل الشركات 38، ومعاملات ترخيص موزع ووكيل ومصنع 62، ومعاملات ترخيص شركات الصيانة 25، وبطاقة مندوب 49، واعتماد فنيين 193.

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وأكد المطوع أن إدارة الدفاع المدني في دبي حققت إنجازات كبيرة في مجال المعاملات الرقمية، ومنحت المتعاملين خدمات عالية الجودة تتميز بالكفاءة والدقة، مع الحرص على سلامة الموظفين والمتعاملين، في إطار التدابير والإجراءات الوقائية المتخذة في الظرف الراهن.

وكانت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي اتخذت حزمة من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية قبل عودة الموظفين، اشتملت على عمليات التعقيم للمكاتب في المباني والمنشآت، وكاميرات حديثة لقياس درجات الحرارة للعاملين والمتعاملين، تمتاز بمواصفات متطورة تمكنها من التقاط الأعراض بشكل دقيق وسريع، كما وفرت الإدارة أقنعة وقفازات، وخصصت غرفة للعزل في حالات الاشتباه، وزودت العاملين ببروتوكول العودة للعمل.

100 %

المعاملات المنجزة عن طريق صفحة الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية.

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